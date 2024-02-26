Тейлор Свифт запретила Трэвису Келси посещать стрипклубы и фотографироваться с поклонницами

«Трэвиса устраивает, что Тейлор делится с ним своими мыслями о том, как управлять столь публичными отношениями. Он это ценит. Но его не радуют некоторые запреты, которая она решила ввести.



Например, Трэвис не против отказаться от посещения стрипклубов, но Тейлор также не хочет, чтобы он позировал для фотографий с поклонницами, чтобы не провоцировать скандальные заголовки в прессе. Вот это предложение ему не понравилось», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.