Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь РС
Витязь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
ЦСКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Адмирал
30
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Лада
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
27.02
Вашингтон
Оттава
Хоккей. НХЛ
27.02
Даллас
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.02
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
27.02
Сиэтл
Бостон
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
18:02 (мск), источник: Sports.Ru

Тейлор Свифт запретила Трэвису Келси посещать стрипклубы и фотографироваться с поклонницами

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси, состоящий в отношениях с американской певицей Тейлор Свифт, вынужден следовать двум новым правилам.

Наверх
Источник: AP 2023

Как сообщает издание Life & Style, Келси запрещено посещать стриптиз-клубы и фотографироваться с поклонницами.

«Трэвиса устраивает, что Тейлор делится с ним своими мыслями о том, как управлять столь публичными отношениями. Он это ценит. Но его не радуют некоторые запреты, которая она решила ввести.

Например, Трэвис не против отказаться от посещения стрипклубов, но Тейлор также не хочет, чтобы он позировал для фотографий с поклонницами, чтобы не провоцировать скандальные заголовки в прессе. Вот это предложение ему не понравилось», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

После победы в Супербоуле футболист отправился вместе с возлюбленной в Австралию, где продолжится турне Тейлор Свифт.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь