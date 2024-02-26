Тейлор Свифт запретила Трэвису Келси посещать стрипклубы и фотографироваться с поклонницами
Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси, состоящий в отношениях с американской певицей Тейлор Свифт, вынужден следовать двум новым правилам.
Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси, состоящий в отношениях с американской певицей Тейлор Свифт, вынужден следовать двум новым правилам.
Как сообщает издание Life & Style, Келси запрещено посещать стриптиз-клубы и фотографироваться с поклонницами.
«Трэвиса устраивает, что Тейлор делится с ним своими мыслями о том, как управлять столь публичными отношениями. Он это ценит. Но его не радуют некоторые запреты, которая она решила ввести.
Например, Трэвис не против отказаться от посещения стрипклубов, но Тейлор также не хочет, чтобы он позировал для фотографий с поклонницами, чтобы не провоцировать скандальные заголовки в прессе. Вот это предложение ему не понравилось», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.
После победы в Супербоуле футболист отправился вместе с возлюбленной в Австралию, где продолжится турне Тейлор Свифт.