Призёра Олимпиады обменяли сразу на 9 игроков. Олли Мэтсон был великим игроком в слабых командах

Мэтсон родился и вырос в Сан-Франциско, со школы помимо футбола занимался лёгкой атлетикой. В выпускном классе он как-то раз соревновался с обладателем мирового рекорда по бегу Хербом Маккинли. На дистанции в 400 ярдов (366 метров) Олли был вторым с результатом 47 секунд. Он уступил рекордсмену 0.9 секунды.

Будучи четверокурсником университета Сан-Франциско Олли стал лучшим в стране по числу ярдов и тачдаунов на выносе, а его команда закончила сезон-1951 без поражений. Несмотря на это, «Сан-Франциско Донс» не сыграли в боуле. Все тогдашние боулы — Орандж, Шугар и Гейтор — располагались на юге страны, и организаторы поставили условие: приезжайте без чернокожих футболистов. В команде колледжа помимо Олли был ещё один афроамериканец, и без них «Донс» играть не стали.

Перед тем, как выйти на драфт НФЛ, Мэтсон принял участие в Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал там две медали — бронзу в забеге на 400 метров и серебро в эстафете.

од общим третьим номером на драфте-1952 Мэтсона взяли «Чикаго Кардиналс». Выиграв награду лучшему новичку в нападении, раннинбек пропустил весь сезон-1953 из-за службы в армии. Но и там он был признан MVP армейской команды.

Примечательным стал сезон-1957, когда тренер «Кардиналс» Рэй Ричардс стал ставить Мэтсона на позицию ресивера, за что получал большую порцию критики. Клуб из Чикаго закончил сезон с результатом 3−9, и эксперты говорили, что общая продуктивность игрока резко снизилась. Сменивший Ричардса тренер Фрэнк Айви защищал предшественника:

«Говорят, что “Кардс” ставили Мэтсона на фланг в качестве отвлекающего манёвра, а затем забывали про него. Это глупость. Его ставили на фланг, чтобы бросать на него передачи. Но соперники так его боятся, что ставят против него двоих защитников. За ним там следят так же пристально, как и когда он играет раннинбеком. К нему приставили бы двух защитников, даже если бы он ел хот-дог на трибуне», — сказал Айви.

После сезона-1958 с предложением об обмене игрока вышли «Лос-Анджелес Рэмс». В первой половине 50-х это была одна из самых успешных команд НФЛ (4 финала, 1 чемпионство), затем последовал небольшой спад, и вот после сезона с результатом 8−4 (без выхода в плей-офф) генменеджеру «Рэмс» и будущему комиссионеру НФЛ Питу Розеллу казалось, что именно Мэтсона команде не хватает, чтобы сделать шаг к чемпионству.

Тем более, что Розелл в своё время был спортивным директором университета Сан-Франциско и лично знал бегущего. Сделка оказалась грандиозной: «Кардиналс» получили 8 футболистов и выбор во втором раунде драфта.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/596YaZQN6JY?si=QKb26fqtW-_07ppY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, обмен не помог ни одной из команд. Забавно, что мечты руководителей сбудутся только после переезда обоих клубов в Сент-Луис. «Кардиналс» выиграют матч плей-офф в 1964 году уже как «Сент-Луис Кардиналс», а «Рэмс» в том же городе станут чемпионами после сезона-1999.

В этом и заключается трагедия карьеры Олли Мэтсона. Он был выдающимся раннинбеком своего времени — 7 раз попадал в первую символическую сборную — но за всю 14-летнюю карьеру он всего два раза был частью команды, которая за сезон одержала больше побед, чем поражений. Поэтому в истории лиги он навсегда остался в тени Джима Брауна и других топовых раннинбеков середины XX века.

На момент завершения карьеры в 1966 году по суммарным ярдам в истории НФЛ он уступал лишь Брауну.

Остаток своей жизни Мэтсон прожил вместе с женой, с которой познакомился ещё будучи тинейджером в середине 40-х, в доме в Лос-Анджелесе. В старости у него из-за накопленных ударов в голову и хронической травматической энцефалопатии развилась деменция. Последние четыре года жизни Мэтсон перестал разговаривать, а только ежедневно намывал все четыре семейных автомобиля и готовил барбекю в 6:30 утра.

Мэтсон умер 19 февраля 2011 года в возрасте 80 лет от осложнений в результате деменции.