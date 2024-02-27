Энди Рид станет самым высокооплачиваемым тренером в НФЛ

Предыдущий контракт сроком на 6 лет Рид и генеральный менеджер Бретт Вич подписали в 2020 году.

Хотя суммы в контрактах тренеров не афишируются, считается, что Рид сейчас занимает 8-е место в списке самых высокооплачиваемых специалистов в НФЛ. Ожидается, что «Чифс» сделают его самым высокооплачиваемым.

Под руководством Рида «Чифс» участвовали в 4 Супербоулах за 5 лет и выиграли 3 из них. С момента его назначения в сезоне-2013 «Канзас-Сити» лишь раз пропустил плей-офф и каждый год заканчивал с положительным балансом побед и поражений.

Новый контракт с тренером должен быть заключен до встречи владельцев, которая пройдет с 24 по 27 марта.