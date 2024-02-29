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11:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Чифс» отчислили автора тачдауна в Супербоуле

«Канзас-Сити Чифс» отчислили ресивера Маркеза Вальдеса-Скэнтлинга.

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Источник: Reuters

У Вальдеса-Скэнтлинга оставался последний год по трехлетнему контракту. Его отчисление освободит для клуба $12 млн под потолком зарплат.

«Чифс» подписали ресивера в 2022 году после того, как у него истек срок контракта новичка с «Грин-Бэй Пэкерс».

За два сезона в «Канзас-Сити» Вальдес-Скэнтлинг поймал 63 передачи на 1,002 ярда с 3 тачдаунами.

Лучшим матчем ресивера в «Чифс» стал финал конференции в сезоне-2022, когда набрал 116 ярдов с тачдауном. Также Вальдес-Скэнтлинг поймал единственный тачдаун «Чифс» в основное время Супербоула LVIII.

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