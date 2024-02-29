Зак Уилсон получил от «Джетс» разрешение на поиск варианта для обмена

Уилсон был выбран под общим вторым номером на драфте 2021 года. За три сезона в «Джетс» он выходил в стартовом составе 33 раза.

В прошлом году Уилсон должен был быть дублером, но из-за травмы Аарона Роджерса в первом туре провел 11 матчей в стартовом составе.

По условиям контракта Уилсон должен получить $5.45 млн, что делает его обмен маловероятным. Если разыгрывающий не пойдет на снижение зарплаты, остальные клубы могут дождаться его отчисления из «Джетс».