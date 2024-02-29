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13:38 (мск), источник: Sports.Ru

Зак Уилсон получил от «Джетс» разрешение на поиск варианта для обмена

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Джетс» Джо Даглас сообщил, что дал добро агенту квотербека Зака Уилсона на поиск варианта для обмена его клиента в другую команду.

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Источник: AP 2023

Уилсон был выбран под общим вторым номером на драфте 2021 года. За три сезона в «Джетс» он выходил в стартовом составе 33 раза.

В прошлом году Уилсон должен был быть дублером, но из-за травмы Аарона Роджерса в первом туре провел 11 матчей в стартовом составе.

По условиям контракта Уилсон должен получить $5.45 млн, что делает его обмен маловероятным. Если разыгрывающий не пойдет на снижение зарплаты, остальные клубы могут дождаться его отчисления из «Джетс».

Итоговая статистика Уилсона в «Джетс»: 33 матча в стартовом составе, результат 12−21, 57% точных передач, 6293 пасовых ярда, 23 тачдауна, 25 перехватов, 9 потерянных фамблов, пасовый рейтинг 73.2.

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