Зак Уилсон получил от «Джетс» разрешение на поиск варианта для обмена
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Джетс» Джо Даглас сообщил, что дал добро агенту квотербека Зака Уилсона на поиск варианта для обмена его клиента в другую команду.
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Джетс» Джо Даглас сообщил, что дал добро агенту квотербека Зака Уилсона на поиск варианта для обмена его клиента в другую команду.
Уилсон был выбран под общим вторым номером на драфте 2021 года. За три сезона в «Джетс» он выходил в стартовом составе 33 раза.
В прошлом году Уилсон должен был быть дублером, но из-за травмы Аарона Роджерса в первом туре провел 11 матчей в стартовом составе.
По условиям контракта Уилсон должен получить $5.45 млн, что делает его обмен маловероятным. Если разыгрывающий не пойдет на снижение зарплаты, остальные клубы могут дождаться его отчисления из «Джетс».
Итоговая статистика Уилсона в «Джетс»: 33 матча в стартовом составе, результат 12−21, 57% точных передач, 6293 пасовых ярда, 23 тачдауна, 25 перехватов, 9 потерянных фамблов, пасовый рейтинг 73.2.