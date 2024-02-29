Кейлеб Уильямс: Если меня на драфте выберут «Беарс», я буду рад

«Если меня выберут “Беарс”, я буду рад. Если они обменяются, и меня выберет кто-то еще, я тоже буду рад. Если говорить о “Чикаго”, то у них талантливая команда, как в нападении, так и в защите. Любой на моем месте был бы рад», — сказал Уильямс.