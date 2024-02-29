Кейлеб Уильямс: Если меня на драфте выберут «Беарс», я буду рад
Квотербек университета Южной Калифорнии Кейлеб Уильямс рассказал об ожиданиях от церемонии драфта.
Квотербек университета Южной Калифорнии Кейлеб Уильямс рассказал об ожиданиях от церемонии драфта.
«Если меня выберут “Беарс”, я буду рад. Если они обменяются, и меня выберет кто-то еще, я тоже буду рад. Если говорить о “Чикаго”, то у них талантливая команда, как в нападении, так и в защите. Любой на моем месте был бы рад», — сказал Уильямс.
В большинстве экспертных прогнозов Уильямс уходит под первым общим номером на драфте.
Первый выбор на драфте НФЛ принадлежит «Чикаго Беарс», однако в клубе еще не определились с будущим находящегося в составе квотербека Джастина Филдса.
На стартующем на этой неделе съезде скаутов в Индианаполисе Уильямс пообщается с представителями 8 клубов НФЛ.
Уильямс выиграл приз Хайсмана в 2022 году. По итогам двух сезонов в «Южной Калифорнии» он набрал 8,170 пасовых ярдов и 72 тачдауна при 10 перехватах.
Драфт НФЛ пройдет с 26 по 27 апреля.