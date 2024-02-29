Клубы НФЛ предложили перенести дедлайн на обмены

«У нас в лиге с отрывом самый ранний дедлайн на обмены. Если вы посмотрите на четыре других крупнейших спортивных лиги, то в бейсболе и баскетболе дедлайн наступает где-то после 65% сыгранных матчей. В хоккее после 78%. У нас сейчас на 45%», — прокомментировал предложение генменеджер Эндрю Берри.