Клубы НФЛ предложили перенести дедлайн на обмены
Соревновательный комитет НФЛ рассмотрит предложение шести клубов НФЛ о переносе дедлайна на обмены на две недели вперед — с 8-го тура регулярного сезона на 10-й.
Соревновательный комитет НФЛ рассмотрит предложение шести клубов НФЛ о переносе дедлайна на обмены на две недели вперед — с 8-го тура регулярного сезона на 10-й.
Инициаторами стали руководители «Кливленда», «Вашингтона», «Филадельфии», «НЙ Джетс», «Детройта» и «Сан-Франциско».
«У нас в лиге с отрывом самый ранний дедлайн на обмены. Если вы посмотрите на четыре других крупнейших спортивных лиги, то в бейсболе и баскетболе дедлайн наступает где-то после 65% сыгранных матчей. В хоккее после 78%. У нас сейчас на 45%», — прокомментировал предложение генменеджер Эндрю Берри.
Источники НФЛ сообщили CBS Sports, что в лиге не хотят создавать дополнительные условия для слива сезона командами с отрицательным балансом побед и поражений.
Предложение будет рассмотрено на встрече владельцев, которая состоится