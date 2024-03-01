В Индианаполисе стартует съезд скаутов НФЛ. Зачем он нужен?

Сегодня поздно вечером по московскому времени на стадионе «Лукас Ойл» в Индианаполисе футболисты из колледжей начнут выполнять разнообразные упражнения на глазах представителей всех команд НФЛ.

Это одно из главных событий в межсезонье, к которому приковано огромное внимание. Но имеет ли оно сегодня практический смысл?

Как вообще возник съезд скаутов?

Съезд скаутов, именуемый ещё «комбайн», впервые состоялся в 1982 году. Тогдашний генеральный менеджер «Даллас Каубойс» Текс Шремм предложил, чтобы гора сама ходила к Магомету — хватит, мол, занятым руководителям разъезжать по всей стране и отсматривать выпускников университетов. Пусть как-то централизованно собираются и показывают, кто во что горазд.

В то время видеозаписи матчей, особенно нетоповых колледжей, были не так распространены, как сегодня, поэтому увидеть навыки игроков воочию было очень важно. Любопытно, что с течением времени практический смысл съезда скаутов падал, а его медийное освещение росло — после создания NFL Network в 2004 году лига стала активно освещать «комбайн», поскольку нащупала реальный интерес скучающей по футболу аудитории.

Помимо общенационального съезда скаутов с 2011 года проводятся ещё и региональные мини-съезды для игроков попроще. Даже если тебя не выбрали на драфте, клубы могут подписать с тобой контракт и посмотреть в летнем тренировочном лагере. Региональные мини-лагеря — это шанс обратить на себя внимание.

Кто туда приезжает?

Ежегодно приглашают порядка 330 футболистов со всей страны. Предпочтение отдаётся наиболее известным, чей выбор на драфте гарантирован или хотя бы весьма вероятен.

Команды НФЛ могут быть представлены как угодно. Одни главные тренеры предпочитают посмотреть на молодёжь самостоятельно, кто-то доверяет своим скаутам. Фактически это обязательное мероприятие для генеральных менеджеров, которые едут не столько смотреть на студентов, сколько общаться между собой, обсуждать потенциальные обмены и просто обмениваться информацией.

Чем занимаются футболисты?

Забег на 40 ярдов (36.5 метра). Позволяет узнать как стартовую скорость игрока, так и скорость по прямой. Из всех позиций наиболее важное значение имеет для корнербеков. Обладатель рекорда — ресивер Джонн Росс, преодолевший 40 ярдов за 4.22 секунды.

Позволяет узнать как стартовую скорость игрока, так и скорость по прямой. Из всех позиций наиболее важное значение имеет для корнербеков. Обладатель рекорда — ресивер Джонн Росс, преодолевший 40 ярдов за 4.22 секунды. Жим 102-килограммовой штанги лёжа. Обладатель рекорда — ди-тэкл Джастин Эрнест. В 1999 году пожал штангу 51 раз, но не был выбран на драфте и в НФЛ не играл.? Прыжок в высоту. Обладатель рекорда — сейфти Джералд Сенсабо, взлетевший на 46 дюймов (117 см).

Обладатель рекорда — ди-тэкл Джастин Эрнест. В 1999 году пожал штангу 51 раз, но не был выбран на драфте и в НФЛ не играл.? Прыжок в высоту. Обладатель рекорда — сейфти Джералд Сенсабо, взлетевший на 46 дюймов (117 см). Прыжок в длину с места. Обладатель рекорда — корнербек Байрон Джонс, прыгнувший на 147 дюймов (374 см). Кстати, установил неофициальный мировой рекорд.

Обладатель рекорда — корнербек Байрон Джонс, прыгнувший на 147 дюймов (374 см). Кстати, установил неофициальный мировой рекорд. Челночный бег. Передвижение между конусами, установленными друг от друга на расстоянии 20 ярдов. Проверяется стартовая скорость, скорость смены направления движения и ловкость. Рекордсмен — корнербек Дантей Робинсон, справившийся за 3.75 секунды в 2004 году.

Передвижение между конусами, установленными друг от друга на расстоянии 20 ярдов. Проверяется стартовая скорость, скорость смены направления движения и ловкость. Рекордсмен — корнербек Дантей Робинсон, справившийся за 3.75 секунды в 2004 году. Бег с 3 конусами. Аналогично предыдущему упражнению: бег между конусами со сменой направления. Правда этот тест занимает в два раза больше времени. Рекордсмен — корнербек Джордан Томас, осиливший его за 6.28 секунды.

Аналогично предыдущему упражнению: бег между конусами со сменой направления. Правда этот тест занимает в два раза больше времени. Рекордсмен — корнербек Джордан Томас, осиливший его за 6.28 секунды. Позиционные упражнения. Для квотербеков пасовые, для ресиверов на ловлю и так далее. Здесь измеряемых показателей нет.

Для квотербеков пасовые, для ресиверов на ловлю и так далее. Здесь измеряемых показателей нет. Собеседования. Едва ли не главное, ради чего руководители клубов приезжают на съезд скаутов. Видеозаписи игр скажут больше, чем бег на 4 ярдов, и их можно посмотреть из дома, но вот впервые пообщаться с игроком с глазу на глаз — такое можно только здесь.

Едва ли не главное, ради чего руководители клубов приезжают на съезд скаутов. Видеозаписи игр скажут больше, чем бег на 4 ярдов, и их можно посмотреть из дома, но вот впервые пообщаться с игроком с глазу на глаз — такое можно только здесь. Тест Уандерлика. Проверка когнитивных способностей. Традиционно больше всех баллов набирают линейные нападения и квотербеки. Опять же, результаты с успехами в НФЛ никак не коррелируют. Закончивший Гарвард Райан Фицпатрик набрал 48 баллов из 50 (при среднем результате в 20 баллов), но ни разу не играл в плей-офф. Си Джей Страуд в прошлом году выполнял немного другой тест и справился только с 18% вопросов, но сразу же стал лучшим новичком в нападении и вывел команду в плей-офф.

Так обращать внимание на результаты тестов или нет?

Скорее, нет. Вот несколько ярких примеров:

Линейный нападения Орландо Браун в 2018 году просто ужасно выступил на «комбайне», показав один из самых медленных результатов на 40 ярдах (5.85). Он плохо двигался, мало пожал штангу и серьёзно навредил своим преддрафтовым котировкам — в прогнозах ему пророчили первый раунд, а ушёл он в итоге в третьем. И что? С 2019-го 4 раза подряд попал в Матч звёзд, выиграл Супербоул, блокировал для Ламара Джексона, Патрика Махоумса и Джо Бурроу, получив второй контракт в карьере на $64 млн.

Ди-энд Вернон Голстон из университета Огайо Стейт после выпуска из колледжа упоролся именно по подготовке к съезду скаутов. Показал себя настоящим атлетом и выдал фантастический перфоманс. Был выбран под общим шестом номером и моментально сдулся. Считанное число матчей в стартовом составе, один сэк — вот и вся карьера.

Я слышал, что топовые квотербеки-студенты отказываются бросать мяч на съезде скаутов. Почему?

Как правило, игроки, которые понимают, что их уже железно выберут в топ-3 драфта, вообще стараются не делать ничего, что может навредить ситуации. Улучшить свои котировки ты не можешь, а вот ухудшить — запросто. Особенно если получишь травму.

На съезде скаутов квотербеки работают не со своими ресиверами и исполняют то, что им скажут малознакомые специалисты. Куда лучше показать себя во всей красе на открытой тренировке в родном университете, где передачи ловят ресиверы, которых ты затылком чувствуешь, а сам план тренировки тщательно составляется и репетируется вместе с тренерами.

Кто когда выступает?

Четверг, 29 февраля. 23:00 — 4:00. Линейные защиты, лайнбекеры.

Пятница, 1 марта. 23:00 — 5:00. Ди-беки, тайт-энды.

Суббота, 2 марта. 21:00 — 5:00. Квотербеки, ресиверы, раннинбеки.

Воскресенье, 3 марта. 21:00 — 1:00. Линейные нападения.