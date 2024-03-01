В Индианаполисе стартует съезд скаутов НФЛ. Зачем он нужен?
Лучшие футболисты-студенты стремятся повысить свои котировки перед драфтом.
Лучшие футболисты-студенты стремятся повысить свои котировки перед драфтом.
Сегодня поздно вечером по московскому времени на стадионе «Лукас Ойл» в Индианаполисе футболисты из колледжей начнут выполнять разнообразные упражнения на глазах представителей всех команд НФЛ.
Это одно из главных событий в межсезонье, к которому приковано огромное внимание. Но имеет ли оно сегодня практический смысл?
Съезд скаутов, именуемый ещё «комбайн», впервые состоялся в 1982 году. Тогдашний генеральный менеджер «Даллас Каубойс» Текс Шремм предложил, чтобы гора сама ходила к Магомету — хватит, мол, занятым руководителям разъезжать по всей стране и отсматривать выпускников университетов. Пусть как-то централизованно собираются и показывают, кто во что горазд.
В то время видеозаписи матчей, особенно нетоповых колледжей, были не так распространены, как сегодня, поэтому увидеть навыки игроков воочию было очень важно. Любопытно, что с течением времени практический смысл съезда скаутов падал, а его медийное освещение росло — после создания NFL Network в 2004 году лига стала активно освещать «комбайн», поскольку нащупала реальный интерес скучающей по футболу аудитории.
Помимо общенационального съезда скаутов с 2011 года проводятся ещё и региональные мини-съезды для игроков попроще. Даже если тебя не выбрали на драфте, клубы могут подписать с тобой контракт и посмотреть в летнем тренировочном лагере. Региональные мини-лагеря — это шанс обратить на себя внимание.
Ежегодно приглашают порядка 330 футболистов со всей страны. Предпочтение отдаётся наиболее известным, чей выбор на драфте гарантирован или хотя бы весьма вероятен.
Команды НФЛ могут быть представлены как угодно. Одни главные тренеры предпочитают посмотреть на молодёжь самостоятельно, кто-то доверяет своим скаутам. Фактически это обязательное мероприятие для генеральных менеджеров, которые едут не столько смотреть на студентов, сколько общаться между собой, обсуждать потенциальные обмены и просто обмениваться информацией.
Скорее, нет. Вот несколько ярких примеров:
Линейный нападения Орландо Браун в 2018 году просто ужасно выступил на «комбайне», показав один из самых медленных результатов на 40 ярдах (5.85). Он плохо двигался, мало пожал штангу и серьёзно навредил своим преддрафтовым котировкам — в прогнозах ему пророчили первый раунд, а ушёл он в итоге в третьем. И что? С 2019-го 4 раза подряд попал в Матч звёзд, выиграл Супербоул, блокировал для Ламара Джексона, Патрика Махоумса и Джо Бурроу, получив второй контракт в карьере на $64 млн.
Ди-энд Вернон Голстон из университета Огайо Стейт после выпуска из колледжа упоролся именно по подготовке к съезду скаутов. Показал себя настоящим атлетом и выдал фантастический перфоманс. Был выбран под общим шестом номером и моментально сдулся. Считанное число матчей в стартовом составе, один сэк — вот и вся карьера.
Как правило, игроки, которые понимают, что их уже железно выберут в топ-3 драфта, вообще стараются не делать ничего, что может навредить ситуации. Улучшить свои котировки ты не можешь, а вот ухудшить — запросто. Особенно если получишь травму.
На съезде скаутов квотербеки работают не со своими ресиверами и исполняют то, что им скажут малознакомые специалисты. Куда лучше показать себя во всей красе на открытой тренировке в родном университете, где передачи ловят ресиверы, которых ты затылком чувствуешь, а сам план тренировки тщательно составляется и репетируется вместе с тренерами.
Станислав Рынкевич