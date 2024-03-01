Пит Розелл за 3 десятилетия превратил НФЛ в самую прибыльную спортивную лигу на планете

Недавно вспоминал про бывшего комиссионера НФЛ Берта Белла, а сегодня расскажу про его сменщика на этом посту — Пита Розелла.

Розелл вырос в калифорнийском городе Линвуд во времена Великой Депрессии. Сразу по окончании школы отправился на Флот, где прослужил 18 месяцев на нефтяном танкере. По возвращении стал заниматься спортивным менеджментом и пиаром. За 10 лет он дошёл до должности генменеджера «Лос-Анджелес Рэмс» — убыточного клуба, потерявшегося на огромном рынке. И хотя результаты команды лучше не становились, за 3 года Розелл сделал «Рэмс» прибыльным бизнесом.

В октябре 1959-го умер Берт Белл. Владельцы клубов 23 раза устраивали голосование по новому комиссионеру, и в итоге белый дым из трубы повалил только когда компромиссной фигурой был назначен 33-летний Розелл.

Не буду подробно рассказывать о каждом этапе пути самого молодого комиссионера в истории, отмечу только в формате «было — стало»:

До Розелла в НФЛ играли 12 команд, часто на полупустых стадионах, сезон состоял из 12 матчей, клубы договаривались о телевизионных трансляциях самостоятельно.

После Розелла в НФЛ играли 28 команд, сезон состоял из 17 матчей, произошло объединение с лигой АФЛ, появились Супербоул и Monday Night Football, а также огромные телевизионные контракты, американский футбол обошёл в США бейсбол по популярности. И ведь трудностей было немало — две забастовки футболистов, две серьёзных лиги-конкурента.

Футболист Джордж Блэнда и комиссионер НФЛ Пит Розелл | Источник: AP 2023

Одним из самых спорных решений Розелла было провести игровой тур на следующий день после убийства Кеннеди. И хотя комиссионер НФЛ советовался по этому вопросу с пресс-секретарём Белого дома и считал, что в Америке выступления спортсменов помогают объединить нацию и пережить горе, впоследствии он жалел о своём поступке. АФЛ и большинство крупных колледжей игры тогда отменили.

В начале 80-х Розеллу потерпел болезненное поражение в суде. С лигой судился владелец «Рейдерс» Эл Дэвис, желавший перевезти клуб из Окленда в Лос-Анджелес и получивший отказл. Дэвис сам хотел стать комиссионером, поэтому это было и личным противостоянием. Мало того, что суд разрешил «Рейдерс» переехать, так на новом месте клуб выиграл Супербоул, и Розеллу пришлось вручать приз Ломбарди лично в руки Дэвису.

Футболисты старой школы с нелюбовью вспоминают и так называемое Правило Розелла. Комиссионер определил, что если какой-то клуб хочет подписать свободного агента, то должен компенсировать потери бывшему работодателю, а размер компенсации определяет лично комиссионер. Это правило использовалось всего 4 раза, потому что клубы-покупатели не хотели терять активы на драфте или своих игроков, поэтому само понятие свободного агента было профанацией. По сути Розелл на несколько десятилетий закрепил футбольное крепостное право.

Но с точки зрения развития НФЛ это всё пятна на солнце. За три десятилетия работы Розелла лига сделала решающий шаг в лидеры мирового спорта по части финансовой прибыли и маркетинга. В 1985 году, за четыре года до ухода на пенсию, комиссионер был принят в Зал славы профессионального футбола. Умер Розелл в декабре 1996 года в 70-летнем возрасте от рака мозга.

«Профессиональный футбол уже набрал хороший темп, когда я стал комиссионером. Когда руководишь успешным бизнесом, тебе достаётся вся слава и формируется отличное резюме. Это сыграло мне на руку. Я и близко не обладаю таким контролем над вещами, как думают люди, и за это получаю больше незаслуженной похвалы. Впрочем, как и критики.



Людям интересен профессиональный футбол, потому что он становится для них эмоциональным оазисом».