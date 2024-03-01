«Миннесота» уведомила раннинбека Александра Мэттисона об отчислении

Первые четыре года карьеры Мэттисон был дублером Дэлвина Кука. В прошлом сезоне Кук был отчислен, и Мэттисон занял место в стартовом составе, однако за 180 попыток выноса сумел набрать лишь 700 ярдов (3.9 ярда за попытку) и не занес ни одного тачдауна.