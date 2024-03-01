«Миннесота» уведомила раннинбека Александра Мэттисона об отчислении
Раннинбек «Миннесота Вайкингс» Александр Мэттисон покинет клуб.
Раннинбек «Миннесота Вайкингс» Александр Мэттисон покинет клуб.
Первые четыре года карьеры Мэттисон был дублером Дэлвина Кука. В прошлом сезоне Кук был отчислен, и Мэттисон занял место в стартовом составе, однако за 180 попыток выноса сумел набрать лишь 700 ярдов (3.9 ярда за попытку) и не занес ни одного тачдауна.
Ни в одной игре Мэттисон не преодолел отметку в 100 ярдов, а в 11 из 16 случаев набрал менее 45 ярдов. К концу сезона раннинбек потерял место в стартовом составе.
Единственным раннинбеком в составе «Миннесоты», набравшим существенное количество ярдов в прошлом сезоне, остается Тай Чендлер.