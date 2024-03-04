«Чифс» планируют обновить стадион после чемпионата мира-2026 за $800 миллионов

Реконструкция третьего по возрасту стадиона в НФЛ займет четыре года и начнется по окончании чемпионата мира по футболу, который пройдет в Северной Америке в 2026 году.

Планируется, что руководство «Чифс» вложит в проект 300 миллионов долларов, остальная часть будет оплачена деньгами налогоплательщиков.

В проект реконструкции не входит строительство крыши над полем. Как заявил владелец «Чифс» Кларк Хант, футболисты предпочитают играть на открытом воздухе и считают это преимуществом в матчах против команд, привыкших играть под крышей.