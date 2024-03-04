Выходящий на драфт НФЛ футболист не верит в существование космоса и других планет
Ди-бек Технологического университета Техаса Тайлер Оуэнс на съезде скаутов НФЛ заявил, что не верит в существование космоса и других планет, кроме Земли.
Ди-бек Технологического университета Техаса Тайлер Оуэнс на съезде скаутов НФЛ заявил, что не верит в существование космоса и других планет, кроме Земли.
На вопрос о теории плоской Земли Оуэнс ответил, что не полностью согласен со сторонниками теории, но в ней представлены «разумные доводы».
Оуэнс считается фаворитом в забеге на 40 ярдов среди всех участников съезда скаутов в Индианаполисе.
По прогнозам экспертов Оуэнс если и будет выбран, то в 7-м раунде драфта.