Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Тюмень
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Питтсбург
61
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Алавес
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сан-Хосе
43
Все события
Фоторепортажи
21Гусев побил рекорд Мозякина
24Клопп взял Кубок Лиги
12:34 (мск), источник: Sports.Ru

Выходящий на драфт НФЛ футболист не верит в существование космоса и других планет

Ди-бек Технологического университета Техаса Тайлер Оуэнс на съезде скаутов НФЛ заявил, что не верит в существование космоса и других планет, кроме Земли.

Наверх
Источник: Reuters

На вопрос о теории плоской Земли Оуэнс ответил, что не полностью согласен со сторонниками теории, но в ней представлены «разумные доводы».

Оуэнс считается фаворитом в забеге на 40 ярдов среди всех участников съезда скаутов в Индианаполисе.

По прогнозам экспертов Оуэнс если и будет выбран, то в 7-м раунде драфта.

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь