«Нью-Ингленд» отчислил Джей Си Джексона
Корнербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джей Си Джексон во второй раз за карьеру отчислен из клуба.
Корнербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джей Си Джексон во второй раз за карьеру отчислен из клуба.
«Пэтриотс» обменяли защитника в октябре из «Лос-Анджелес Чарджерс» после травмы новичка Кристиана Гонзалеса. Джексон отыграл 8 матчей (6 из них в стартовом составе), сделал 25 захватов и сбил 6 передач.
В первый раз Джексон присоединился к «Пэтриотс» в 2018 году в качестве незадрафтованного агента. В 2021 году он попал в Матч звезд.
В 2022 году корнербек вышел на рынок свободных агентов и подписал 5-летний контракт с «Чарджерс», однако был посажен на скамейку запасных в матче 6-го тура.
Отчисление Джексона освободит для «Пэтриотс» $13.5 млн под потолком зарплат. Всего у клуба уже больше $100 млн свободных средств.