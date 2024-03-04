«Нью-Ингленд» отчислил Джей Си Джексона

«Пэтриотс» обменяли защитника в октябре из «Лос-Анджелес Чарджерс» после травмы новичка Кристиана Гонзалеса. Джексон отыграл 8 матчей (6 из них в стартовом составе), сделал 25 захватов и сбил 6 передач.

В первый раз Джексон присоединился к «Пэтриотс» в 2018 году в качестве незадрафтованного агента. В 2021 году он попал в Матч звезд.

В 2022 году корнербек вышел на рынок свободных агентов и подписал 5-летний контракт с «Чарджерс», однако был посажен на скамейку запасных в матче 6-го тура.