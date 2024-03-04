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12:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Нью-Ингленд» отчислил Джей Си Джексона

Корнербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джей Си Джексон во второй раз за карьеру отчислен из клуба.

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Источник: AP 2023

«Пэтриотс» обменяли защитника в октябре из «Лос-Анджелес Чарджерс» после травмы новичка Кристиана Гонзалеса. Джексон отыграл 8 матчей (6 из них в стартовом составе), сделал 25 захватов и сбил 6 передач.

В первый раз Джексон присоединился к «Пэтриотс» в 2018 году в качестве незадрафтованного агента. В 2021 году он попал в Матч звезд.

В 2022 году корнербек вышел на рынок свободных агентов и подписал 5-летний контракт с «Чарджерс», однако был посажен на скамейку запасных в матче 6-го тура.

Отчисление Джексона освободит для «Пэтриотс» $13.5 млн под потолком зарплат. Всего у клуба уже больше $100 млн свободных средств.

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