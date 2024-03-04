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12:37 (мск), источник: Sports.Ru

Тайрон Смит сменит команду после 13 сезонов в «Далласе»

Левый тэкл «Даллас Каубойс» Тайрон Смит выходит на рынок свободных агентов. Маловероятно, что он продлит контракт с нынешней командой. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

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Источник: AP 2023

Из действующих игроков Смит дольше всех выступает за «Даллас» — с 2011 года.

За карьеру Смит 8 раз избирался в Матч звезд и дважды попадал в первую символическую сборную.

Из-за травм игрок почти полностью пропустил сезоны 2020 и 2022 годов. В прошлом сезоне Смит отыграл в стартовом составе 13 матчей, пропустил только один сэк и получил от издания PFF оценку 83.8. По итогам сезона левый тэкл попал во вторую символическую сборную.

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