Тайрон Смит сменит команду после 13 сезонов в «Далласе»
Левый тэкл «Даллас Каубойс» Тайрон Смит выходит на рынок свободных агентов. Маловероятно, что он продлит контракт с нынешней командой. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.
Левый тэкл «Даллас Каубойс» Тайрон Смит выходит на рынок свободных агентов. Маловероятно, что он продлит контракт с нынешней командой. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.
Из действующих игроков Смит дольше всех выступает за «Даллас» — с 2011 года.
За карьеру Смит 8 раз избирался в Матч звезд и дважды попадал в первую символическую сборную.
Из-за травм игрок почти полностью пропустил сезоны 2020 и 2022 годов. В прошлом сезоне Смит отыграл в стартовом составе 13 матчей, пропустил только один сэк и получил от издания PFF оценку 83.8. По итогам сезона левый тэкл попал во вторую символическую сборную.