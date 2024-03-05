НФЛ рассмотрит новый вариант пробития онсайд-кика

Онсайд-кик предлагается изменить в связи с потенциальными изменениями в пробитии начального удара.

Во время пробития начального удара команды должны выстраиваться в 5 ярдах друг от друга (40 и 35 ярдах на половине поля принимающей стороны). Футболисты должны начинать движения только после того, как мяча коснется возвращающий, или когда мяч упадет в поле в пределах 20 ярдов от зачетной зоны.

Онсайд-кик в таком случае планируется пробивать только в четвертой четверти, когда команда отстает в счете. Более того, она должна уведомить соперника о пробитии онсайд-кика.

Отсутствие элемента сюрприза компенсируется возможностью выставить несбалансированное построение (например, 6 человек с одной стороны, 4 с другой), что повысит шансы на реализацию онсайд-кика.

В прошлом сезоне пробивающие онсайд-кик команда накрывали мяч только в 5.2% случаев.