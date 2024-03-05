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11:03 (мск), источник: Sports

Джо Бурроу приступит к полноценным тренировкам в середине мая

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу рассчитывает вернуться в строй к середине мая.

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Источник: AP 2023

Сейчас Бурроу восстанавливается после операции на порванных связках запястья бросковой руки.

По словам квотербека, восстановление не сильно повлияет на его привычную подготовку к сезону. Он и в предыдущие годы не начинал бросать мяч до первых командных тренировок.

До травмы в 10-м туре прошлого регулярного сезона Бурроу реализовал 66.8% передач с 15 тачдаунами при 6 перехватах.

«Бенгалс» в прошлом сезоне финишировали на последнем месте в дивизионе и не вышли в плей-офф. В двух предыдущих сезонах команда доходила минимум до финала конференции.

27-летний Бурроу провел в НФЛ 4 сезона.

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