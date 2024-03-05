Джо Бурроу приступит к полноценным тренировкам в середине мая

Сейчас Бурроу восстанавливается после операции на порванных связках запястья бросковой руки.

По словам квотербека, восстановление не сильно повлияет на его привычную подготовку к сезону. Он и в предыдущие годы не начинал бросать мяч до первых командных тренировок.

До травмы в 10-м туре прошлого регулярного сезона Бурроу реализовал 66.8% передач с 15 тачдаунами при 6 перехватах.

«Бенгалс» в прошлом сезоне финишировали на последнем месте в дивизионе и не вышли в плей-офф. В двух предыдущих сезонах команда доходила минимум до финала конференции.