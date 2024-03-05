Джо Бурроу приступит к полноценным тренировкам в середине мая
Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу рассчитывает вернуться в строй к середине мая.
Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу рассчитывает вернуться в строй к середине мая.
Сейчас Бурроу восстанавливается после операции на порванных связках запястья бросковой руки.
По словам квотербека, восстановление не сильно повлияет на его привычную подготовку к сезону. Он и в предыдущие годы не начинал бросать мяч до первых командных тренировок.
До травмы в 10-м туре прошлого регулярного сезона Бурроу реализовал 66.8% передач с 15 тачдаунами при 6 перехватах.
«Бенгалс» в прошлом сезоне финишировали на последнем месте в дивизионе и не вышли в плей-офф. В двух предыдущих сезонах команда доходила минимум до финала конференции.
27-летний Бурроу провел в НФЛ 4 сезона.