Два линейных нападения получили травмы на съезде скаутов. Один из них должен уходить в топ-10 на драфте
Линейный нападения «Пенн Стейт» Олу Фашану не смог завершить позиционные упражнения на съезде скаутов из-за дискомфорта в бедре.
Линейный нападения «Пенн Стейт» Олу Фашану не смог завершить позиционные упражнения на съезде скаутов из-за дискомфорта в бедре.
Фашану успел пробежать 40 ярдов (5.11 секунды) и исполнить прыжки в высоту и длину, но затем получил травму.
В большинстве мок-драфтов Фашану уходит в топ-10 драфта.
Также повреждение получил тэкл «Джорджии» Амариус Мимс. Он дернул заднюю поверхность бедра во время исполнения второго забега на 40 ярдах.
Мимс — один из самых крупных футболистов на предстоящем драфте (201 см, 154 кг) с самым широким размахом рук.
Драфт НФЛ пройдет