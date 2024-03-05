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11:02 (мск), источник: Sports

Два линейных нападения получили травмы на съезде скаутов. Один из них должен уходить в топ-10 на драфте

Линейный нападения «Пенн Стейт» Олу Фашану не смог завершить позиционные упражнения на съезде скаутов из-за дискомфорта в бедре.

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Источник: Reuters

Фашану успел пробежать 40 ярдов (5.11 секунды) и исполнить прыжки в высоту и длину, но затем получил травму.

В большинстве мок-драфтов Фашану уходит в топ-10 драфта.

Также повреждение получил тэкл «Джорджии» Амариус Мимс. Он дернул заднюю поверхность бедра во время исполнения второго забега на 40 ярдах.

Мимс — один из самых крупных футболистов на предстоящем драфте (201 см, 154 кг) с самым широким размахом рук.

Драфт НФЛ пройдет 26—27 апреля в Детройте.

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