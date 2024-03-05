«Джайентс» отчислили гарда Марка Гловински
«Нью-Йорк Джайентс» разорвали контракт с 31-летним линейным нападения Марком Гловински после двух сезонов в команде.
«Нью-Йорк Джайентс» разорвали контракт с 31-летним линейным нападения Марком Гловински после двух сезонов в команде.
Отчисление позволит «Джайентс» сэкономить $5.7 млн под потолком зарплат.
По ходу прошлого сезона Гловински потерял место в стартовом составе. Линия нападения команды из Нью-Йорка в прошлом году допустила больше всех сэков — 85.
За 9 сезонов в НФЛ Гловински сыграл 96 матчей в стартовом составе за «Сиэтл Сихокс», «Индианаполис Колтс» и «Джайентс».