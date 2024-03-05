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11:00 (мск), источник: Sports

«Джайентс» отчислили гарда Марка Гловински

«Нью-Йорк Джайентс» разорвали контракт с 31-летним линейным нападения Марком Гловински после двух сезонов в команде.

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Источник: AP 2023

Отчисление позволит «Джайентс» сэкономить $5.7 млн под потолком зарплат.

По ходу прошлого сезона Гловински потерял место в стартовом составе. Линия нападения команды из Нью-Йорка в прошлом году допустила больше всех сэков — 85.

За 9 сезонов в НФЛ Гловински сыграл 96 матчей в стартовом составе за «Сиэтл Сихокс», «Индианаполис Колтс» и «Джайентс».

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