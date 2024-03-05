Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
50
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
Б
12
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Лацио
Футбол. Зарубежный
4.03
Шеффилд Юнайтед
Арсенал
06
Футбол. Зарубежный
4.03
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
4.03
Интер
Дженоа
21
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
21В Казани открылись Игры Будущего
11:08 (мск), источник: Sports

«Денвер» отчислил Расселла Уилсона за три года до истечения контракта

«Денвер Бронкос» отчислили 35-летнего квотербека Расселла Уилсона.

Наверх
Источник: AP 2023

Отчисление Уилсона за три года до истечения контракта приведет к появлению в платежной ведомости клуба рекордной суммы неиспользуемых денег — $85 млн. Ранее самую крупную сумму неиспользуемых денег аккумулировали «Атланта Фэлконс» после обмена Мэтта Райана в 2022 году — $40.5 млн.

В ближайшее время «Денверу» предстоит определить, учитывать всю сумму в платежной ведомости в 2024 году или распределить ее на два следующих сезона.

«Бронкос» обменяли Уилсона из «Сиэтл Сихокс» в 2022 году за два выбора в первом раунде драфта, два выбора во втором раунде, выбор в пятом раунде, квотербека Дрю Лока, линейного защиты Шелби Харриса и тайт-энда Ноа Фанта. Взамен «Денвер» также получил право выбора в четвертом раунде.

1 сентября 2022 года квотербек подписал с «Бронкос» 5-летний контракт на $245 млн.

За два сезона с Уилсоном в роли стартового квотербека «Бронкос» выиграли 11 матчей и проиграли 19, не попав в плей-офф.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь