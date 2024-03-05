«Денвер» отчислил Расселла Уилсона за три года до истечения контракта

Отчисление Уилсона за три года до истечения контракта приведет к появлению в платежной ведомости клуба рекордной суммы неиспользуемых денег — $85 млн. Ранее самую крупную сумму неиспользуемых денег аккумулировали «Атланта Фэлконс» после обмена Мэтта Райана в 2022 году — $40.5 млн.

В ближайшее время «Денверу» предстоит определить, учитывать всю сумму в платежной ведомости в 2024 году или распределить ее на два следующих сезона.

«Бронкос» обменяли Уилсона из «Сиэтл Сихокс» в 2022 году за два выбора в первом раунде драфта, два выбора во втором раунде, выбор в пятом раунде, квотербека Дрю Лока, линейного защиты Шелби Харриса и тайт-энда Ноа Фанта. Взамен «Денвер» также получил право выбора в четвертом раунде.

1 сентября 2022 года квотербек подписал с «Бронкос» 5-летний контракт на $245 млн.