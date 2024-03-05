Джейсон Келси объявил о завершении карьеры
Центр «Филадельфия Иглс» Джейсон Келси на пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
Центр «Филадельфия Иглс» Джейсон Келси на пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
В американской прессе о выходе Келси на пенсию писали сразу по завершении сезона, но футболист сказал, что окончательно определился совсем недавно.
«Меня много раз спрашивали, почему я выбрал футбол, что меня привлекло в игре, и я не мог подобрать верные слова. Точно так же тебя что-то привлекает в любимой песне, любимой книге. То, что ты испытываешь.
Когда я выходил на поле, то чувствовал себя максимально живым и свободным. В футболе есть что-то глубинное, я такого не чувствовал в других видах спорта. У меня волосы на руках шевелились от этого чувства. Я мог кому-то врезать, бегать по полю как сумасшедший, и затем мне говорили: “Хорошая работа”. Я люблю футбол», — сказал Келси.
Келси был выбран в шестом раунде драфта-2011. Всю 13-летнюю карьеру он провел в «Иглс» и 7 раз избирался в Матч звезд.
По итогам прошлого сезона центр «Филадельфии» попал в первую символическую сборную. В сезоне-2017 он выиграл Супербоул.