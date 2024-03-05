Джейсон Келси объявил о завершении карьеры

«Меня много раз спрашивали, почему я выбрал футбол, что меня привлекло в игре, и я не мог подобрать верные слова. Точно так же тебя что-то привлекает в любимой песне, любимой книге. То, что ты испытываешь.



Когда я выходил на поле, то чувствовал себя максимально живым и свободным. В футболе есть что-то глубинное, я такого не чувствовал в других видах спорта. У меня волосы на руках шевелились от этого чувства. Я мог кому-то врезать, бегать по полю как сумасшедший, и затем мне говорили: “Хорошая работа”. Я люблю футбол», — сказал Келси.