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16:00 (мск), источник: Sports

«Канзас-Сити» использовал франчайз-тег на Леджериусе Сниде

Корнербек «Канзас-Сити Чифс» Леджериус Снид получил неэксклюзивный франчайз-тег.

Источник: AP 2023

Неэксклюзивная метка позволяет игроку вести переговоры с другими клубами о потенциальном обмене. Ранее «Чифс» дали игроку понять, что готовы его обменять, если поступит привлекательное предложение.

Если Снид не подпишет новый контракт с «Чифс» или другим клубом, то получит за сезон-2024 $19.8 млн по франчайз-тегу.

В прошлом году Снид не приехал в тренировочный лагерь команды и пропустил первую игру регулярного сезона. Не получив продление контракта, защитник вернулся в состав «Чифс».

Двукратный чемпион Супербоула, Снид в прошлом регулярном сезоне сделал 2 перехвата и сбил 14 передач. В матчах плей-офф он сбил еще 3 передачи.

Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.

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