«Канзас-Сити» использовал франчайз-тег на Леджериусе Сниде

Неэксклюзивная метка позволяет игроку вести переговоры с другими клубами о потенциальном обмене. Ранее «Чифс» дали игроку понять, что готовы его обменять, если поступит привлекательное предложение.

Если Снид не подпишет новый контракт с «Чифс» или другим клубом, то получит за сезон-2024 $19.8 млн по франчайз-тегу.

В прошлом году Снид не приехал в тренировочный лагерь команды и пропустил первую игру регулярного сезона. Не получив продление контракта, защитник вернулся в состав «Чифс».

Двукратный чемпион Супербоула, Снид в прошлом регулярном сезоне сделал 2 перехвата и сбил 14 передач. В матчах плей-офф он сбил еще 3 передачи.