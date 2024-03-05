«Джексонвилл» поздравил игрока с днем рождения, после чего отчислил
Ди-тэкл «Джексонвилл Джегуарс» Фолорунсо Фатукаси был отчислен из клуба в понедельник.
Ди-тэкл «Джексонвилл Джегуарс» Фолорунсо Фатукаси был отчислен из клуба в понедельник.
За несколько часов до этого клубный аккаунт в соцсетях поздравил Фатукаси с 29-летием.
Как сообщается, в SMM-отделе клуба не знали о грядущем отчислении, а руководство клуба не подозревало о публикации с поздравлением.
Отчисление ди-тэкла позволит «Джегуарс» сэкономить $3.5 млн под потолком зарплат.
Фатукаси провел в «Джексонвилле» два сезона и совершил 48 захватов, 1.5 сэка, 5 захватов с потерей ярдов и 5 ударов квотербека.