«Джексонвилл» поздравил игрока с днем рождения, после чего отчислил

За несколько часов до этого клубный аккаунт в соцсетях поздравил Фатукаси с 29-летием.

Как сообщается, в SMM-отделе клуба не знали о грядущем отчислении, а руководство клуба не подозревало о публикации с поздравлением.

Отчисление ди-тэкла позволит «Джегуарс» сэкономить $3.5 млн под потолком зарплат.