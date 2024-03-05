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16:37 (мск), источник: Sports

«Джексонвилл» поздравил игрока с днем рождения, после чего отчислил

Ди-тэкл «Джексонвилл Джегуарс» Фолорунсо Фатукаси был отчислен из клуба в понедельник.

Источник: AP 2023

За несколько часов до этого клубный аккаунт в соцсетях поздравил Фатукаси с 29-летием.

Как сообщается, в SMM-отделе клуба не знали о грядущем отчислении, а руководство клуба не подозревало о публикации с поздравлением.

Отчисление ди-тэкла позволит «Джегуарс» сэкономить $3.5 млн под потолком зарплат.

Фатукаси провел в «Джексонвилле» два сезона и совершил 48 захватов, 1.5 сэка, 5 захватов с потерей ярдов и 5 ударов квотербека.

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