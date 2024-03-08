10 вещей, которые ненавидят футболисты НФЛ

Помните, неделю назад я публиковал данные из опроса среди футболистов — как они оценивали раздевалки на базе, тренировочные поля, еду, тренеров и так далее. Сухая оценка — это одно. Оказывается, многие футболисты ещё поясняли свой выбор и указывали конкретную причину высоких и особенно низких оценок.

НФЛ издалека кажется идеальной лигой — шикарные стадионы, фантастические условия труда, огромные зарплаты. Но если присмотреться, оказывается, что клубы отличаются друг от друга. И футболисты знают об этом.

Итак, что же ненавидят игроки НФЛ, если верить их анонимным показаниям?

Крыс

В прошлом году футболисты «Джексонвилла» жаловались на крыс, встречавшихся в корзинах для грязного белья. И их мольбы были услышаны — владелец Шед Хан не только избавился от грызунов, но и вообще открыл новое тренировочное поле, которое тепло было встречено игроками. «Джегуарс» совершили в рейтинге самый большой скачок — с общего 28-го места на 5-е.

Жучков в душевых

У «Бакканирс» нет проблем с грызунами, у них есть проблема с насекомыми. Футболисты «Тампа-Бэй» жалуются, что раздевалка «грязная» и «вонючая», а в душевых можно обнаружить жучков. Если бы это были «Джетс», то я бы подумал, что жучки в душевых — проделки Беличика, но здесь, видимо, проблемы чисто бытовые.

Сауна на базе есть, но не работает. Молодые футболисты на выездных матчах обязаны жить в номерах с одноклубниками или доплачивать $1,750 за персональное логово. Детей можно пристроить на день, но за $90 в час.

Платить за еду

Год назад (тогда подобный опрос проводили впервые) антигероями стали «Аризона Кардиналс» — они единственные, кто брал с футболистов деньги за еду в столовой. Благодаря резонансу ситуация изменилась — как отмечают сами игроки, еда по-прежнему невкусная, но зато бесплатная. Заодно «Аризона» обновила тренажёрный зал и выделила специальную комнату для родственников футболистов.

Прислушались к отзывам и «Бенгалс». Клуб из Цинциннати пристыдили за то, что только там не предлагают три приёма пищи в день. Теперь здесь можно есть три раза в день! Пока только по средам, но это начало.

Владельцев-наследников

Журналист Ник Корте собрал все оценки, которые футболисты выдавали владельцам, и сверился, кто из них унаследовал футбольную франшизу, а кто её купил. И наметилась определённая тенденция — те, кто клуб купил, вкладывают больше денег в обновление материальной базы, чем те, кто унаследовал.

Есть, конечно, и исключения. Дэвид Теппер купил «Пэнтерс» и входит в число самых богатых владельцев лиги, но, по мнению его работников, совершенно не хочет вкладываться в инфраструктуру. В частности, игроков «Каролины» бесит искусственный газон на стадионе и на тренировочных полях.

Когда воруют автомобили

У игроков «Бронкос» насущная проблема — кто-то ворует автомобили с парковки у клубного отеля во время тренировочного лагеря. Что тут скажешь? Продам гараж.

Джоша Макдэниелса

Оценки владельцам и главным тренерам — новинка в опросе. Когда я увидел обладателей самых низких оценок, то подумал, что футболисты просто бросали камень вслед уже уволенным тренерам. Было очевидно, например, что в «Рейдерс» обожают Антонио Пирса и вряд ли стали бы плохо его оценивать. Но оказалось, что опрос проводился с августа по ноябрь. То есть, никто не пинал мёртвого льва, Джош Макдэниелс реально получил чудовищно низкую оценку.

Причём, в целом, футболисты очень позитивно оценивают своих тренеров. Из 32 специалистов 19 получили минимум 5-, а 29 получили хотя бы 4-. «Двойку» схлопотал только Макдэниелс.

Недостаток тренеров

Неожиданно одной из самых популярных претензий стал недостаток тренеров. Но не тех, что руководят всей командой, не координаторов и не позиционных, а инструкторов, физиотерапевтов, короче, тех, с кем можно работать на тренировочном поле или в тренажёрке. Даже самый богатый спортивный клуб мира «Даллас Каубойс», организовавший в прошлое межсезонье голограмму своего владельца, получил низкие оценки за дефицит инструкторского персонала.

«Майами» и «Миннесоту»

Из зависти. Эти два клуба с отрывом лидируют по всем параметрам и «находятся в отдельной лиге», как выразился президент профсоюза Джей Си Треттер. И хотя решающим для свободных агентов обычно становится финансовый аргумент или чуйка «вот там я точно смогу побороться за Супербоул», при прочих равных идеальные условия труда дают дополнительный балл двум этим клубам.

Владельца «Чифс»

Династия. Многократные чемпионы. Белая кость НФЛ. А вы знаете, что футболисты «Чифс» на фоне других чувствуют себя нищебродами? Они давно жаловались на убитую раздевалку, и руководство пообещало провести ремонт после сезона-2022. Парни выиграли приз Ломбарди, пришли осенью и увидели… что им поменяли стулья. Теперь там стулья с нормальными спинками, на которые можно откинуться. Этим реновация пока и ограничилась.

На базе «Чифс» нет вещей, которые давно стали абсолютной нормой в других клубах — массаж по первому требованию, чтобы предотвратить травмы или просто восстановиться. За это Кларк Хант получил самую низкую оценку среди всех владельцев.

Платить за детей

Самый главный недостаток «Лос-Анджелес Чарджерс» — отсутствие заботы о детях футболистов. Во-первых, комната, в которой работают няни, находится не на базе, что довольно неудобно. Во-вторых, «Чарджерс» — один из редких клубов, которые берут за это деньги, причём по такой схеме: $75 за первого ребёнка, $50 за каждого последующего. Теперь понимаете, почему Филип Риверс сбежал из «Чарджерс», а не закончил там карьеру?

По материалам The Ringer и ESPN.