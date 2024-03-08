Наследник Беличика, Брат-2, Макдоналд и точка. Знакомимся с новыми тренерами НФЛ

Рахим Моррис («Атланта»)

Кем был: координатор защиты «ЛА Рэмс»

координатор защиты «ЛА Рэмс» Возраст: 47 лет

47 лет Футбольная карьера: в университете Хофстра на позиции сейфти

Моррису нет ещё и 50 лет, однако он уже дважды работал главным тренером, и в «Атланте» появляется не в первый раз. У событийной тренерской карьеры был бурный старт — Моррис в качестве контролёра качества игры (обычно так называют молодых специалистов, которые анализируют видео тренировок и матчей, подмечают какие-то моменты и доносят до старших по должности) попал не куда-нибудь, а в «Бакканирс» образца 2002 года.

В том году «Тампа-Бэй» обладала грандиозной защитой и выиграла Супербоул. Последующие несколько лет Моррис работал в клубе, потихонечку пробираясь по иерархической лестнице. На год он командировался в университет Канзас Стейт, но затем вернулся обратно.

На стыке 2008-го и 2009-го Моррис неожиданно для всех (и прежде всего, для себя) перескочил через несколько ступенек. В декабре стало известно, что Монте Киффин со следующего сезона покинет клуб, так что именно молодой специалист по работе с ди-беками должен был попробовать себя впервые в роли координатора защиты. Но уже через месяц после этого в отставку был отправлен главный тренер команды Джон Груден. И Морриса назначили самым главным без опыта координирования.

Первый сезон в «Бакканирс» начался с 7 поражений подряд. Затем Моррис уволил координатора Джима Бейтса и стал назначать комбинации в защите сам. Дебютный год завершился 3−13. На следующий сезон резкий прогресс — 10−6, но с итоговым третьим местом в дивизионе и пролётом мимо плей-офф. Тогда Морриса очень хвалили, поскольку в стартовом составе команды заиграли сразу 10 новичков.

Большие надежды на сезон-2011 обернулись крахом. Развалилось сразу всё — квотербек Джош Фримен бросил 22 перехвата, защита была 30-й по пропущенным ярдам. «Бакс» стартовали 4−2, но больше не одержали ни одной победы, и Моррис был уволен.

Специалист сделал шаг назад и три года работал тренером ди-беков в «Вашингтоне», после чего занял аналогичную должность в «Атланте», но с приставкой «ассистент главного тренера». Главным в «Фэлконс» тогда был Дэн Куинн, о котором мы тоже скоро поговорим. Любопытно, что в какой-то момент Куинн переставил Морриса работать с ресиверами, хотя потом вернул обратно.

В «Атланте» ситуация почти повторилась: Морриса повысили до координатора защиты на сезон-2020, но в этой должности он успел проработать всего несколько месяцев. В октябре 2020-го Куинна уволили после старта 0−5, и Моррис подхватил команду. Ему удалось одержать 4 победы, но владелец Артур Бланк после сезона тренера отпустил.

Последние три года Моррис работал в «Рэмс» и выиграл там второй свой Супербоул в качестве помощника тренера.

Назначение Рахима Морриса было встречено со скепсисом из-за того, что собеседование в «Атланту» проходил сам Билл Беличик. Однако многочисленные руководители «Фэлконс» не захотели делиться властью с авторитетным тренером и выбрали более компромиссную и хорошо знакомую кандидатуру.

За Морриса говорит опыт — он успел пройти через все самые сложные ситуации в качестве главного тренера. Против — непрезентабельная статистика в качестве главного тренера: 21 победа, 38 поражений. Впрочем, в обоих случаях его назначение на такой пост было стечением обстоятельств. Сейчас он готов куда лучше.

Дэн Куинн («Вашингтон»)

Кем был: координатор защиты «Далласа»

координатор защиты «Далласа» Возраст: 53 года

53 года Футбольная карьера: в университете Солсбери на позиции линейного защиты

Почему в 2015 году Рахима Морриса позвали в «Атланту» не просто позиционным тренером, а ассистентом главного? Потому что Дэн Куинн и Моррис на заре своих тренерских карьер пересекались в университете Хофстра. Связи, созданные в молодости — самые крепкие, НФЛ это неоднократно доказывает.

Правда Куинн, в отличие от Морриса, к высоким постам в лиге добирался куда дольше. После скромных колледжей он пару лет анализировал видео в «Сан-Франциско», затем там же тренировал линейных защиты. В дальнейшем карьерная поступь затормозилась, и Куинн совершил несколько горизонтальных переходов — в «Майами» и «Нью-Йорк Джетс».

И даже знаковое для специалиста место — «Сиэтл» — таковым стало не с первого раза. В 2009 году Джим Мора был повышен до главного тренера «Сихокс». Он пригласил в штаб Куинна, с которым раньше работал в «Сан-Франциско». Проблема в том, что Мору уволили после первого же сезона, и Куинн как бы достался Питу Кэрроллу в наследство. Кэрролл посмотрел на него годик и отпустил.

Ещё через два года Кэрролл позвонил Куинну, который это время провёл в университете Флориды, и позвал обратно в клуб, причём сразу на позицию координатора защиты. Своего координатора — Гаса Брэдли — Кэрролл потерял из-за слишком хорошей работы, тот возглавил «Джексонвилл».

В это время в «Сихокс» сформировалась одна из лучших защит современности, получившая название Легион Бума. Можно дискутировать, насколько большую роль в этом сыграл Куинн, но факт в том, что в первый же год его работы «Сиэтл» выиграл Супербоул, а на второй — команда едва не повторила успех, проиграв в финале «Пэтриотс».

Двух феерических лет хватило Куинну для того, чтобы получить предложение возглавить «Атланту». Он там проработал пять с половиной лет. Вместе с Кайлом Шенахеном были созданы «Фэлконс», которые дошли до Супербоула и там потерпели То Самое поражение от «Нью-Ингленда». Однако «Фэлконс» быстро сдулись, причём по большей части в защите. Сезон-2018 — 7−9, Сезон-2019 — 7−9. После 5 поражений на старте сезона-2020 Куинн был уволен и уступил своё место Моррису.

Реабилитировал карьеру Куинн в «Далласе», где его защита три года подряд была лучшей по отбору мяча (перехваты + подобранные фамблы). Так он заслужил свой второй шанс возглавить команду в НФЛ.

С одной стороны, у Куинна очень приличное резюме — вывести команду в Супербоул дорогого стоит (даже если его эпично проиграть), да и баланс побед и поражений положительный, что в регулярке (43−42), что в плей-офф (3−2). Лично у меня есть не очень обоснованное, но стойкое ощущение, что уровень Куинна как координатора защиты несколько преувеличен из-за багажа, на котором он работал в первом случае, и шикарного подбора исполнителей во втором (да и в первом). Безнадёга, которая была в «Атланте» на протяжении двух с половиной лет, серьёзно настораживает.

Дейв Каналес («Каролина»)

Кем был: координатор нападения «Тампа-Бэй»

координатор нападения «Тампа-Бэй» Возраст: 42 года

42 года Футбольная карьера: чуть-чуть поиграл в университете Азуса Пасифик на позиции ресивера

Билет в жизнь Дейву Каналесу подарил Пит Кэрролл. В 2006 году 25-летнего специалиста пригласили тренировать спецбригады и тайт-эндов в коммьюнити-колледж Эль-Камино. До этого Каналес тренировал только в родной школе.

Колледж Эль-Камино находится в 25 минутах езды от университета Южной Калифорнии, где тогда работал Кэрролл. Они познакомились, оказались на одной волне, и в 2009-м Пит забрал молодого тренера к себе в штаб ассистентом по физподготовке. Через год, когда Кэрролл возглавил «Сиэтл Сихокс», он также забрал Каналеса с собой.

В «Сихокс» Каналес проработал 13 лет — сначала тренером ресиверов, затем тренером квотербеков и координатором пасовой игры. Считается, что возрождение Джино Смита в 2022 году напрямую связано с деятельностью Каналеса. После этого его на повышение, на координаторскую должность пригласили «Бакканирс».

В «Тампе» Каналес тоже себя проявил, здорово вписав Бейкера Мейфилда в нападение команды. Получилось, что при нём сразу два известных квотербека изменили траекторию своей карьеры. Кто ещё в этом нуждается? Брайс Янг.

«Каролина» вложила в Янга очень много, поднявшись за ним на драфте. Для клуба критически важно, чтобы квотербек заиграл, а ведь его дебютный сезон получился неубедительным. Поэтому владелец Дэвид Теппер и вцепился в Каналеса с его свежим послужным списком.

Что смущает? С Джино Смитом Каналес занимался в роли позиционного тренера, с Мейфилдом — в роли координатора. Здесь же он будет отвечать за всю команду сразу, чего ранее никогда не делал. Каналес молод и неопытен. Часто в таких случаях в пару к молодому специалисту по нападению назначают опытнейшего координатора защиты с опытом главного тренера, но в паре с Каналесом будет работать его ровесник Эджиро Эверо, у которого опыт координаторской работы два года. После увольнения Натаниэла Хэкетта из «Бронкос» Эверо предлагали роль и.о., и тот отказался.

Это третье назначение Теппера после Мэтта Рула и Фрэнка Райка, и, честно говоря, оно выглядит самым рискованным.

Антонио Пирс («Лас-Вегас»)

Кем был: тренер лайнбекеров «Лас-Вегаса»

тренер лайнбекеров «Лас-Вегаса» Возраст: 45 лет

45 лет Футбольная карьера: чемпион Супербоула в составе «Нью-Йорк Джайентс»

Пирс выделяется в сравнении с остальными новыми главными тренерами. Во-первых, он просто избавился от приставки и.о., поскольку тренировал «Рейдерс» на протяжении половины прошлого сезона. Во-вторых, про его карьеру игрока можно рассказать больше, чем про тренерскую.

Straight Outta Compton — это почти про Пирса, поскольку родился он в городе Лонг-Бич, а в школу ходил в Парамаунте, который граничит с Комптоном. В общем, нищета, молодёжная преступность, вот это всё.

Пирс здорово играл в школе и колледже, но на драфте НФЛ-2001 его не выбрали, посчитали слишком мелким для лайнбекера (185 см, 108 кг). Антонио подписал контракт с «Вашингтон Редскинс», пробился в состав и неплохо себя зарекомендовал в дебютный сезон. Затем Пирса два года использовали как дублёра, и только в сезоне-2004, когда травмировался основной игрок, Пирс провёл сезон из 16 матчей в стартовом составе, оформил 114 захватов, 2 перехвата, ну и вообще показал товар лицом.

«Джайентс» подписывали его на рынке свободных агентов уже как стартового мидл-лайнбекера. В этой роли Пирс сначала зажёг в 2006-м, когда попал в Матч звёзд (правда как альтернативный выбор), а затем и в 2007-м, когда вместе с командой сенсационно выиграл Супербоул. Да, Пирс — тот парень, что в роли капитана защиты помешал Тому Брэди завершить идеальный сезон.

После сезона-2009, когда лайнбекеру уже перестало хватать здоровья, «Джайентс» защитника отчислили, и он завершил карьеру.

Первым делом Пирс поехал тренировать школу/ПТУ в Лонг-Бич, которая по футбольным меркам считается одной из сильнейших в стране. Полностью провалился и ушёл тренировать лайнбекеров в университет Аризоны Стейт к известному в прошлом тренеру Марвину Льюису. В 2022-м Джош Макдэниелс пригласил его стать позиционным тренером уже у себя в «Рейдерс».

Последние полтора года — это, конечно, головокружительный карьерный кульбит. После увольнения Макдэниелса Пирса сделали временщиком, потому что он был лидером, его любили игроки, но вообще владелец Марк Дэвис не рассматривал это как долгосрочный вариант и просил специалиста как можно больше делегировать. Однако «Рейдерс» начали выигрывать, а игроки влюблялись в тренера всё больше.

В итоге Дэвис, который двумя годами ранее уже пошёл против желания игроков временщика сделать главным (тогда это был Рич Бизаккиа), сдался. В активе Пирса пока 5 побед и 4 поражения в роли главного.

Что говорит внутренний скептик? Что не стоит путать отпуск с эмиграцией, а позитивный краткосрочный эффект после смены надоевшего тренера с надёжным долгосрочным вариантом. Координатором нападения Пирс сделал Люка Гетси, к которому тоже много вопросов после работы с Джастином Филдсом в «Чикаго». Как бы раскуривание сигар футболистами «Рейдерс» в раздевалке со временем не стало нервным и в затяг.

Джим Харбо («ЛА Чарджерс»)

Кем был: главный тренер команды университета Мичигана

главный тренер команды университета Мичигана Возраст: 60 лет

60 лет Футбольная карьера: 14 лет был квотербеком в разных клубах НФЛ

Про карьеру Джима Харбо можно написать целую монографию, но у меня другие задачи, поэтому постараюсь кратко.

Джим — выходец из футбольной семьи. Его отец Джек Харбо всю жизнь тренировал студенческие команды, а старший брат Джон стал помощником отца уже с середины 80-х. В отличие от Джона, у Джима складывалась карьера игрока, причём на самой важной позиции в футболе.

Джим Харбо был успешным квотербеком в университете Мичигана и завершил выпускной сезон третьим в голосовании за приз Хайсмана. На выходе ему принадлежал рекорд колледжа по пасовым ярдам.

В конце первого раунда драфта НФЛ-1987 Харбо был выбран «Чикаго Беарс». Успешным его 7-летнее пребывание в Городе ветров не назовёшь (всего два сезона с положительным балансом тачдаунов и перехватов), хотя этой характеристики избегают практически все квотербеки в истории «Беарс». Однако на момент ухода Харбо был лидером клуба по пасовым ярдам за всю историю, и позже его совсем чуть-чуть обгонит Джей Катлер.

Реабилитировать карьеру и показать свой лучший сезон Харбо сумел в «Индианаполисе». В 1995 году он бросил 17 тачдаунов при 5 перехватах, стал лучшим в лиге по пасовому рейтингу, выиграл награду «Возвращение года» и попал в Матч звёзд. Что ещё важнее, «Колтс» выиграли два матча в плей-офф и были близки к грандиозной сенсации в финале АФК против «Питтсбурга». Ресивер не сумел удержать в руках мяч после паса хэйл-мэри на последних секундах, и «Стилерс» отправились в Супербоул.

Для «Колтс» Джим Харбо значимая фигура по двум причинам. Во-первых, он удерживал роль стартового квотербека на протяжении 4 сезонов до прихода Пейтона Мэннинга. Во-вторых, он воспитывал в университете Стэнфорда квотербека Эндрю Лака.

До окончания карьеры Харбо успел поиграть за «Балтимор» и «Сан-Диего» и погулять по бровке в форме «Каролины». Грандиозной карьеру Джима не назовёшь, но он был довольно популярным квотербеком из-за своей стойкости и умения добывать победы в 4-й четверти (особенно в «Колтс»). Я бы сравнил его с Филипом Риверсом, если бы тот менял команды и реже играл в плей-офф.

Целых 8 лет Харбо стажировался в университете Западного Кентукки (довольно скромная должность, учитывая его известность), а затем стал энергично пробираться вверх по лестнице успеха.

В «Окленд Рейдерс» Харбо был тренером квотербеков и поработал с Ричом Гэнноном, ставшим MVP в сезоне-2002. Возглавив команду университета Сан-Диего, он привёл её к двум подряд сезонам с результатом 11−1 и победам в лиге Пайонир. Ни до, ни после Харбо «Сан-Диего Торерос» таких результатов не добивались.

Команду университета Стэнфорда Харбо привёл к наивысшей с 1940-х позиции в рейтинге сильнейших команд страны (4). Сезон с 12 победами в «Кардинал» ранее не случался, да и победа в Орандж Боуле — явление невиданное.

После этого Харбо возглавил «Сан-Франциско Фотинайнерс», не выходивших в плей-офф с 2002 года. Несмотря на статус андердогов, «Фотинайнерс» завершили дебютный сезон Харбо с результатом 13−3, а на второй год работы вышли в Супербоул, где уступили «Балтимору» Джона Харбо. По ходу вице-чемпионского сезона Харбо сменил стартового квотербека с Алекса Смита на Колина Каперника, что подкинуло проблем соперникам в плей-офф. Три года подряд «Сан-Франциско» доходил минимум до финала конференции, и только четвёртый стал неудачей. Харбо проиграл аппаратную борьбу генменеджеру Тренту Баалке и покинул клуб.

В 2015 году специалист возглавил команду родного университета и поставил задачу добыть чемпионский титул, чего с «Вулверинс» не происходило после Второй мировой (в сезоне-1997 «Мичиган» занял первое итоговое место по версии AP, но второе — по версии тренеров, так что-то чемпионство не считается неоспоримым).

К своей цели Харбо шёл долгих 9 лет, и казалось, что не придёт — слухи постоянно отправляли его обратно в профессиональный футбол. И всё же, после двух подряд поражений в плей-офф, в прошлом сезоне «Вулверсинс» стали чемпионами, а тренер с чистой совестью стал рассматривать предложения из НФЛ.

Конечно, гарантий не даст никто, но «Чарджерс» получили наиболее привлекательный вариант из всех возможных. Харбо сопутствовал успех везде, где он работал. Да, он очень эмоциональный, а в поведении бывает странным, но его методы работают — это самое главное. Возвращение Джима в НФЛ — одна из самых главных интриг следующего сезона.

Джерод Мэйо («Нью-Ингленд»)

Кем был: тренер внутренних лайнбекеров «Пэтриотс»

тренер внутренних лайнбекеров «Пэтриотс» Возраст: 38 лет

38 лет Футбольная карьера: 8 лет в «Пэтриотс»

Какой солдат не мечтает стать генералом — это точно про Мэйо, чей карьерный путь в НФЛ напоминает прямую линию.

Джерод закончил университет Теннесси и вышел на драфт НФЛ в 2008 году, где считался лучшим лайнбекером после Кита Риверса. Риверса под 9-м номером в первом раунде забрали «Бенгалс», а Мэйо следующим взяли «Пэтриотс».

Стоп, 2008-й? «Пэтриотс» ведь за пару месяцев до этого проиграли в Супербоуле, не завершив идеальный сезон. Откуда у них 10-й общий выбор? Это был результат целого ряда обменов в предыдущие годы с «Сиэтлом» и «Сан-Франциско». Более того, у Беличика на драфте-2008 был даже 7-й выбор, но он, естественно, обменялся вниз.

Мэйо сразу же влился в состав и за первый сезон забрал награду лучшему новичку в защите, получив 49 из 50 голосов (тот самый Кит Риверс получил один голос). С третьего сезона стал капитаном защиты.

Футбольная карьера Мэйо только на первый взгляд выглядит оптимальной — стартовый игрок самой успешной команды XXI века. Во-первых, карьера получилась короткой — из-за травм (только 12 матчей за сезоны 2013 и 2014) и возросшей конкуренции Мэйо закончил ещё до 30-го дня рождения, не желая пробовать себя где-то ещё.

Во-вторых, Мэйо попал в «Нью-Ингленд» в тот самый нечемпионский период. Супербоул с «Джайентс» был прямо перед его приходом, затем 6 лет без финалов, а в сезоне-2014, когда «Пэтриотс» прервали 10-летнюю засуху, лайнбекер получил травму в 6-м туре регулярки и пропустил остаток сезона. Вроде чемпионский перстень есть, но полноценной радости от его обладания нет.

По завершении карьеры Мэйо три года отдохнул, после чего вернулся к «Патриотам» и получил должность тренера внутренних лайнбекеров в штабе Беличика. За несколько лет Джерод добился настолько высокого авторитета внутри клуба, что владелец Роберт Крафт прописал в контракте автоматическое повышение до главного тренера в случае ухода Беличика. Что, собственно, и случилось.

Что стояло за этим решением Крафта? Желание удержать собирающего хорошую прессу специалиста? Заранее назначить наследника? Выбрать на роль жертвы кого угодно, потому что в ближайшие годы будет жёсткая перестройка? Сыграть обязательную по нынешним временам карту расового разнообразия, ведь «Пэтриотс» всегда считались одной из самых «белых» команд в НФЛ, а Мэйо стал её первым чернокожим тренером в истории?

Эта тема всплыла во время первой пресс-конференции специалиста, когда Крафт привычно заявил, что «не видит цвета кожи» — мол, руководствовался, личными характеристиками экс-футболиста. А вот взявший затем слово Мэйо создал неловкую паузу, когда сказал: «То, что я первый чёрный тренер в истории “Пэтриотс” — это очень важно для меня. Я вижу цвет кожи, потому что, если ты не видишь цвета кожи, то ты не видишь расизм».

Как бы там ни было, Мэйо стал вторым футболистом «Пэтриотс» с драфта-2008, который дослужился до главного тренера (первым был Кевин О'Коннелл), а также на пару недель самым молодым главным тренером в лиге — пока «Сихокс» не наняли Майка Макдоналда.

У Мэйо нет опыта и богатой тренерской биографии, у него только солидный багаж игрока и россыпь комплиментов от тех, кто работал или продолжает работать в «Пэтриотс». Если в «Нью-Ингленде» хотели начать с чистого листа, то взяли художника с самым чистым резюме.

Майк Макдоналд («Сиэтл»)

Кем был: координатор защиты «Балтимора»

координатор защиты «Балтимора» Возраст: 36 лет

36 лет Футбольная карьера: фактически никакой

Уроженец Бостона Майк Макдоналд практически сразу пошёл в футбольные теоретики — с тем, чтобы играть, он завязал из-за травм ещё до выпускного класса в школе. Зато тренировать начал ещё будучи студентом университета Джорджии.

За Макдоналда болельщики «Сихокс» должны будут в будущем благодарить (или ругать, как пойдёт) братьев Харбо. Закончив университет с дипломом по спортивному менеджменту Майк отправился в «Рейвенс» к Джону Харбо, где работал на протяжении 7 лет. Начинал с позиций интерна и помощника, затем стал позиционным тренером и работал с ди-беками, а позже с лайнбекерами.

К 2021 году Джон Харбо понял, что парень дорос до серьёзной работы, но у него в штабе вакансий не было, поэтому отправил к брату в университет Мичигана. Там Макдоналд стал координатором защиты и очень здорово проявил себя буквально за один сезон — у «Вулверинс» была защита в топ-10 по стране, победа в конференции и выход в плей-офф.

В «Рейвенс» вакансия таки образовалась, и Джон забрал Макдоналда обратно. Два последних сезона крутейшая защита «Балтимора» — это результат работы Макдоналда, заработавшего репутацию настоящего вундеркинда. Сейчас это самый молодой главный тренер в лиге.

Клубы часто нанимают в качестве новых тренеров полную противоположность предшественника. Пит Кэрролл был самым возрастным специалистом в НФЛ, хотя они похожи с Макдоналдом в стремлении создать позитивную атмосферу в команде.

Помогать Макдоналду будет 47-летний координатор нападения, пришедший из университета Вашингтона.

Выбор «Сиэтла» выглядит вполне разумным и интересным, особенно если сравнивать с другими назначениями в это межсезонье.

Брайан Кэллахен («Теннесси»)

Кем был: координатор нападения «Цинциннати»

координатор нападения «Цинциннати» Возраст: 39 лет

39 лет Футбольная карьера: запасной квотербек в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе

Брайан — сын известного в прошлом тренера Билла Кэллахена. На протяжении всей карьеры старший Кэллахен считался одним из лучших специалистов по работе с линейными нападения. Он ставил о-лайн в «Филадельфии», «НЙ Джетс», «Далласе», «Вашингтоне» и «Кливленде».

Пик тренерской карьеры Билла Кэллахена пришёлся на миллениум, когда он был координатором нападения в «Окленд Рейдерс» при Джоне Грудене. Когда владелец выгнал Грудена, Кэллахен подхватил команду и вывел её в Супербоул. Уже в следующем сезоне багаж работать перестал, и больше главным в НФЛ Билл не работал, только подхватывал «Вашингтон» на 11 матчей в сезоне-2019.

Как раз пока отец вёл «Рейдерс» к Супербоулу, Брайан Кэллахен поступил в университет и играл там квотербеком. Ну, как играл — числился. Я нашёл забавную характеристику Кэллахена на сайте поклонников «УКЛА Брюинс»: мелкий, щуплый, слабый бросок, медленный, плохо видит поле, но зато умный, в папу.

Сразу после защиты диплома Брайан стал практиковаться в своём же колледже, а в 2010 году попал на стажировку в «Денвер Бронкос», где задержался на 6 лет и даже формально стал чемпионом Супербоула как ассистент тренера в нападении.

Затем Кэллахен работал два года тренером квотербеков в «Детройте» и год в «Окленде», после чего, в 2019 году, новый главный тренер «Цинциннати» Зак Тейлор позвал его к себе в штаб координатором.

Связь Тейлора и Кэллахена неочевидна на первый взгляд и не вытекает из резюме обоих специалистов — до «Бенгалс» они нигде не пересекались. Пришлось чуть-чуть углубиться, и оказалось, что они познакомились давным-давно, когда Билл Кэллахен (отец) тренировал Зака Тейлора в университете Небраски. И когда Тейлор работал тренером квотербеков в «Майами», он часто переписывался с Кэллахеном-младшим, выясняя, а что в «Денвере» делает Гэри Кьюбиак, а как себя ведёт Пейтон Мэннинг и так далее.

Кэллахен провёл в «Цинциннати» 4 года — это много для координатора, который работает со столь продуктивным нападением. Супербоул, пара финалов конференций, но свой шанс Брайан получил только сейчас. Во многом потому, что все комбинации в нападении назначает Тейлор, а Кэллахен один из таких теневых координаторов, которые подменяют главного на тренировках, когда тот слишком занят общекомандными делами.

Зак Тейлор считает, что его помощник готов к вызову. С другой стороны, что ещё он может сказать? У Кэллахена подходящее резюме и, если можно так сказать, родословная. Которая, кстати, будет работать в буквальном смысле — впервые в истории НФЛ сын нанял отца в свой тренерский штаб. Билл Кэллахен будет работать с линией нападения «Тайтенс».

Рейтинг тренерских назначений по версии «Тейлгейта»:

Джим Харбо («ЛА Чарджерс») Майк Макдоналд («Сиэтл») Рахим Моррис («Атланта») Дэн Куинн («Вашингтон») Брайан Кэллахен («Теннесси») Джерод Мэйо («Нью-Ингленд») Антонио Пирс («Лас-Вегас») Дейв Каналес («Каролина»)