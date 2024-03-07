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15:53 (мск), источник: Sports

Кикер «Хьюстона» вошел в тройку самых высокооплачиваемых после подписания нового контракта

«Хьюстон Тексанс» продлили контракт с кикером Каими Фейрберном на три года.

Источник: AP 2023

По новому соглашению Фейрберн заработает $15.9 млн. По среднему заработку в год он теперь уступает только Джастину Такеру («Балтимор») и Мэтту Гэю («ЛА Рэмс»).

Фейрберн провел всю 7-летнюю карьеру в «Тексанс». За последние два сезон он реализовал 93% филд-голов, а в прошлом году забил 27 из 28 филд-голов, не забив только с 51 ярда.

Также за последние два сезона кикер забил 45 из 46 экстра-пойнтов.

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