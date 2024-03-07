Кикер «Хьюстона» вошел в тройку самых высокооплачиваемых после подписания нового контракта
«Хьюстон Тексанс» продлили контракт с кикером Каими Фейрберном на три года.
«Хьюстон Тексанс» продлили контракт с кикером Каими Фейрберном на три года.
По новому соглашению Фейрберн заработает $15.9 млн. По среднему заработку в год он теперь уступает только Джастину Такеру («Балтимор») и Мэтту Гэю («ЛА Рэмс»).
Фейрберн провел всю 7-летнюю карьеру в «Тексанс». За последние два сезон он реализовал 93% филд-голов, а в прошлом году забил 27 из 28 филд-голов, не забив только с 51 ярда.
Также за последние два сезона кикер забил 45 из 46 экстра-пойнтов.