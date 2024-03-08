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10:27 (мск), источник: Sports

Супербоул за пределами США посмотрели 62.5 млн человек

НФЛ представила данные по числу зрительской аудитории Супербоула на всех платформах за пределами Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

Всего было зафиксировано 62.5 миллиона зрителей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Лидерами среди стран стали Мексика (24.1 млн зрителей всего, 8.7 млн в любой момент времени), Канада (18.8 млн, 10.1 млн), Германия (3.8 млн, 1.9 млн), Великобритания (3.7 млн, 1.2 млн) и Австралия (3 млн, 1.2 млн).

В Китае это стал самый просматриваемый Супербоул за последние 7 лет.

Супербоул был показан в 195 странах/территориях на 25 разных языках.

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