Супербоул за пределами США посмотрели 62.5 млн человек

Всего было зафиксировано 62.5 миллиона зрителей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Лидерами среди стран стали Мексика (24.1 млн зрителей всего, 8.7 млн в любой момент времени), Канада (18.8 млн, 10.1 млн), Германия (3.8 млн, 1.9 млн), Великобритания (3.7 млн, 1.2 млн) и Австралия (3 млн, 1.2 млн).

В Китае это стал самый просматриваемый Супербоул за последние 7 лет.