Супербоул за пределами США посмотрели 62.5 млн человек
НФЛ представила данные по числу зрительской аудитории Супербоула на всех платформах за пределами Соединенных Штатов.
НФЛ представила данные по числу зрительской аудитории Супербоула на всех платформах за пределами Соединенных Штатов.
Всего было зафиксировано 62.5 миллиона зрителей. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
Лидерами среди стран стали Мексика (24.1 млн зрителей всего, 8.7 млн в любой момент времени), Канада (18.8 млн, 10.1 млн), Германия (3.8 млн, 1.9 млн), Великобритания (3.7 млн, 1.2 млн) и Австралия (3 млн, 1.2 млн).
В Китае это стал самый просматриваемый Супербоул за последние 7 лет.
Супербоул был показан в 195 странах/территориях на 25 разных языках.