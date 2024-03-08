«Денвер» отчислил Джастина Симмонса после 8 лет в клубе

Из действующих футболистов Симмонс дольше всех выступал за «Денвер» — он был выбран в 3-м раунде драфта-2016.

30-летний защитник занимал 4-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Бронкос». Его контракт в сезоне-2024 обошелся бы клубу в $18.25 млн под потолком зарплат. Отчислив Симмонса, «Денвер» экономит $14.5 млн, а сумма $3.75 млн фиксируется в качестве неиспользуемых денег.

К открытию рынка свободных агентов клубы НФЛ обязаны влезть в потолок зарплат размером $255.4 млн. «Денвер» в начале недели выходит за лимит на $16 млн.