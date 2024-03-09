«Майами» подписал тайт-энда Джонну Смита
Свободный агент, тайт-энд Джонну Смит подписал двухлетний контракт с «Майами Долфинс», по которому может заработать до $10 млн.
Свободный агент, тайт-энд Джонну Смит подписал двухлетний контракт с «Майами Долфинс», по которому может заработать до $10 млн.
В последние два года самые продуктивные тайт-энды «Майами» зарабатывали менее 400 ярдов на приеме за сезон.
В прошлое межсезонье «Долфинс» выбрали в 6-м раунде драфта тайт-энда Илайджу Хиггинса, но он не попал в окончательный состав, проиграв конкуренцию незадрафтованному агенту Джулиану Хиллу.
28-летний Смит на прошлой неделе был отчислен из «Атланта Фэлконс». В прошлом сезоне он установил личные рекорды по числу приемов (50) и ярдов (582).
Смит был выбран в 3-м раунде драфта-2017 и провел 107 матчей в НФЛ, из них 78 в стартовом составе. Выступая за «Теннесси Тайтенс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Фэлконс», он поймал 219 передач на 2423 ярда с 20 тачдаунами.