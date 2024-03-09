«Майами» подписал тайт-энда Джонну Смита

В последние два года самые продуктивные тайт-энды «Майами» зарабатывали менее 400 ярдов на приеме за сезон.

В прошлое межсезонье «Долфинс» выбрали в 6-м раунде драфта тайт-энда Илайджу Хиггинса, но он не попал в окончательный состав, проиграв конкуренцию незадрафтованному агенту Джулиану Хиллу.

28-летний Смит на прошлой неделе был отчислен из «Атланта Фэлконс». В прошлом сезоне он установил личные рекорды по числу приемов (50) и ярдов (582).