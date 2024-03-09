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15:51 (мск), источник: Sports

Мадэбикей подписал с «Балтимором» 4-летний контракт на $98 млн

«Балтимор Рейвенс» продлили контракт с ди-тэклом Джастином Мадэбикеем. Соглашение рассчитано на 4 года.

Источник: AP 2023

По новому контракту защитник может заработать до $98 млн. Гарантированная сумма — $75.5 млн, а подъемные — $53.5 млн.

Это рекордная сумма в истории НФЛ для ди-тэклов по части общей суммы гарантированных выплат, а также по подъемным. По средней сумме заработка в год ($24.5 млн) Мадэбикей теперь уступает только Аарону Доналду из «Лос-Анджелес Рэмс» ($31.6 млн).

В начале недели «Рейвенс» применили к ди-тэклу франчайз-тег, который обошелся бы клубу в $22 млн под потолком зарплат. Полноценное продление контракта дает «Балтимору» больше свободы на рынке свободных агентов.

В прошлом году Мадэбикей установил личный рекорд, оформив 13 сэков.

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