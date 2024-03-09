Мадэбикей подписал с «Балтимором» 4-летний контракт на $98 млн

По новому контракту защитник может заработать до $98 млн. Гарантированная сумма — $75.5 млн, а подъемные — $53.5 млн.

Это рекордная сумма в истории НФЛ для ди-тэклов по части общей суммы гарантированных выплат, а также по подъемным. По средней сумме заработка в год ($24.5 млн) Мадэбикей теперь уступает только Аарону Доналду из «Лос-Анджелес Рэмс» ($31.6 млн).