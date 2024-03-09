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15:50 (мск), источник: Sports

Клубы НФЛ получили компенсационные выборы на драфте. Больше всего — у «Сан-Франциско» и «ЛА Рэмс»

НФЛ объявила о выделении 34 компенсационных драфт-пиков для 14 клубов лиги.

Источник: AP 2023

Компенсационные выборы даются клубам, которые теряют больше значимых свободных агентов, чем приобрели в предыдущем сезоне. Значимость высчитывается через зарплату, игровое время и индивидуальные награды.

Также клубы премируют, когда их специалистов из числа меньшинств забирают на главные роли в другие организации. Так, «Рэмс» получили выбор на драфте за то, что «Атланта» назначила главным тренером их чернокожего координатора защиты Рахима Морриса.

Больше всех компенсационных выборов получили «Сан-Франциско» и «ЛА Рэмс» (по 5), у «Филадельфии» 4. Каждый из этих клубов, а также «Джексонвилл» получили по одному выбору в конце 3-го раунда.

Полный список компенсационных выборов на драфте:

3-й раунд: «Джексонвилл» (96), «Филадельфия» (97), «ЛА Рэмс» (98), «Сан-Франциско» (99);

4-й раунд: «Сан-Франциско» (132), «Баффало» (133), «Балтимор» (134);

5-й раунд: «Нью-Орлеан» (167), «Грин-Бэй» (168), «Нью-Орлеан» (169), «Филадельфия» (170), «Филадельфия» (171), «Канзас-Сити» (172), «Даллас» (173), «Нью-Орлеан» (174), «Сан-Франциско» (175);

6-й раунд: «Цинциннати» (208), «ЛА Рэмс» (209), «Филадельфия» (210), «Сан-Франциско» (211), «Джексонвилл» (212), «ЛА Рэмс» (213), «Цинциннати» (214), «Сан-Франциско» (215), «Даллас» (216), «ЛА Рэмс» (217), «НЙ Джетс» (218), «Грин-Бэй» (219), «Тампа-Бэй» (220);

7-й раунд: «ЛА Чарджерс» (253), «ЛА Рэмс» (254), «Грин-Бэй» (255), «НЙ Джетс» (256), «НЙ Джетс» (257).

В скобках указан порядковый номер драфт-пика.

Драфт НФЛ пройдет 26—27 апреля в Детройте.

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