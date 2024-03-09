«Питтсбург» отчислил Патрика Питерсона и Аллена Робинсона
«Питтсбург Стилерс» уволили 33-летнего корнербека Патрика Питерсона и 30-летнего ресивера Аллена Робинсона.
«Питтсбург Стилерс» уволили 33-летнего корнербека Патрика Питерсона и 30-летнего ресивера Аллена Робинсона.
Отчисление Питерсона высвободит для «Питтсбурга» $6.85 млн под потолком зарплат, а отчисление Робинсона — $10 млн.
Робинсон провел в «Стилерс» всего один сезон. Он отыграл в стартовом составе все 17 матчей регулярного сезона, но записал в актив только 34 приема на 280 ярдов без тачдаунов.
Питерсон также сыграл в «Питтсбурге» один сезон. Он провел 17 матчей, сделал 42 захвата, поймал 2 перехвата и сбил 11 передач. В последних 4 матчах Питерсон перешел на позицию сейфти.
В феврале Питерсон в своем подкасте заявлял, что планирует и в следующей команде быть игроком стартового состава, но готов рассмотреть полноценный переход на позицию сейфти.