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17:50 (мск), источник: Sports

«Сан-Франциско» в феврале предлагал Беличику должность координатора защиты

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик имел возможность присоединиться к тренерскому штабу одной из команд НФЛ в это межсезонье.

Источник: Reuters

Как заявляет издание San Francisco Chronicle, «Сан-Франциско Фотинайнерс» связывались с Беличиком по поводу позиции координатора защиты в клубе, однако до собеседования дело не дошло.

После ухода из «Пэтриотс» Беличик прошел только одно собеседование — на должность главного тренера «Атланта Фэлконс». В «Атланте» приняли решение назначить главным Рахима Морриса.

«Фотинайнерс» уволили координатора защиты Стива Уилкса 14 февраля. В итоге на эту позицию был повышен координатор защиты против пасовой игры Ник Соренсен. Также ассистентом главного тренера стал Брэндон Стейли, ранее уволенный из «Лос-Анджелес Чарджерс».

Если Беличик останется без работы в НФЛ к сентябрю, то сезон-2024 станет первым с 1974 года без именитого специалиста на бровке в одной из команд лиги.

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