«Сан-Франциско» в феврале предлагал Беличику должность координатора защиты

Как заявляет издание San Francisco Chronicle, «Сан-Франциско Фотинайнерс» связывались с Беличиком по поводу позиции координатора защиты в клубе, однако до собеседования дело не дошло.

После ухода из «Пэтриотс» Беличик прошел только одно собеседование — на должность главного тренера «Атланта Фэлконс». В «Атланте» приняли решение назначить главным Рахима Морриса.

«Фотинайнерс» уволили координатора защиты Стива Уилкса 14 февраля. В итоге на эту позицию был повышен координатор защиты против пасовой игры Ник Соренсен. Также ассистентом главного тренера стал Брэндон Стейли, ранее уволенный из «Лос-Анджелес Чарджерс».