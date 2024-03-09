«Сан-Франциско» в феврале предлагал Беличику должность координатора защиты
Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик имел возможность присоединиться к тренерскому штабу одной из команд НФЛ в это межсезонье.
Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик имел возможность присоединиться к тренерскому штабу одной из команд НФЛ в это межсезонье.
Как заявляет издание San Francisco Chronicle, «Сан-Франциско Фотинайнерс» связывались с Беличиком по поводу позиции координатора защиты в клубе, однако до собеседования дело не дошло.
После ухода из «Пэтриотс» Беличик прошел только одно собеседование — на должность главного тренера «Атланта Фэлконс». В «Атланте» приняли решение назначить главным Рахима Морриса.
«Фотинайнерс» уволили координатора защиты Стива Уилкса 14 февраля. В итоге на эту позицию был повышен координатор защиты против пасовой игры Ник Соренсен. Также ассистентом главного тренера стал Брэндон Стейли, ранее уволенный из «Лос-Анджелес Чарджерс».
Если Беличик останется без работы в НФЛ к сентябрю, то сезон-2024 станет первым с 1974 года без именитого специалиста на бровке в одной из команд лиги.