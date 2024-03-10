Крис Джонс согласовал 5-летний контракт с «Чифс». Игрок гарантированно получит $95 млн
Ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс подпишет с клубом 5-летний контракт, по которому гарантированно получит $95 млн в первые три года.
Ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс подпишет с клубом 5-летний контракт, по которому гарантированно получит $95 млн в первые три года.
Другие детали соглашения пока не разглашаются.
По среднему заработку в год Джонс станет самым высокооплачиваемым ди-тэклом в НФЛ, обойдя Ника Босу ($34 млн), Аарона Доналда ($31.6 млн), Ти Джея Уотта ($28 млн) и Джоуи Босу ($27 млн).
Таким образом «Канзас-Сити» удержал своего лучшего защитника от выхода на рынок свободных агентов, который открывается в среду.
В прошлое межсезонье 29-летний Джонс пропустил тренировочный лагерь и первую игру регулярного сезона из-за разногласий по долгосрочному контракту. В итоге он отыграл сезон на годичном контракте.
В сезоне-2023 Джонс сделал 10.5 сэка, попал в первую символическую сборную и выиграл с командой третий чемпионский перстень.