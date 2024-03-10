Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Нант
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Рома
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
22:30
Миннесота
Нэшвилл
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Вольфсбург
10
Хоккей. НХЛ
11.03
Чикаго
Аризона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Сельта
40
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Аталанта
22
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Эдмонтон
04
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
19:05
Лилль
Ренн
22
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Факел
02
Футбол. Зарубежный
18:45
Ливерпуль
Манчестер Сити
11
Хоккей. НХЛ
11.03
Анахайм
Айлендерс
Футбол. Зарубежный
18:15
Лас-Пальмас
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Гавр
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Монако
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Сокол
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Райо Вальекано
10
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Ленинградец
20
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Реймс
22
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
СКА-Хабаровск
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Верона
01
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
42
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Балтика
10
Все события
21:34 (мск), источник: Sports

Крис Джонс согласовал 5-летний контракт с «Чифс». Игрок гарантированно получит $95 млн

Ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс подпишет с клубом 5-летний контракт, по которому гарантированно получит $95 млн в первые три года.

Источник: Reuters

Другие детали соглашения пока не разглашаются.

По среднему заработку в год Джонс станет самым высокооплачиваемым ди-тэклом в НФЛ, обойдя Ника Босу ($34 млн), Аарона Доналда ($31.6 млн), Ти Джея Уотта ($28 млн) и Джоуи Босу ($27 млн).

Таким образом «Канзас-Сити» удержал своего лучшего защитника от выхода на рынок свободных агентов, который открывается в среду.

В прошлое межсезонье 29-летний Джонс пропустил тренировочный лагерь и первую игру регулярного сезона из-за разногласий по долгосрочному контракту. В итоге он отыграл сезон на годичном контракте.

В сезоне-2023 Джонс сделал 10.5 сэка, попал в первую символическую сборную и выиграл с командой третий чемпионский перстень.

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь