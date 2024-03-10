Крис Джонс согласовал 5-летний контракт с «Чифс». Игрок гарантированно получит $95 млн

Другие детали соглашения пока не разглашаются.

По среднему заработку в год Джонс станет самым высокооплачиваемым ди-тэклом в НФЛ, обойдя Ника Босу ($34 млн), Аарона Доналда ($31.6 млн), Ти Джея Уотта ($28 млн) и Джоуи Босу ($27 млн).

Таким образом «Канзас-Сити» удержал своего лучшего защитника от выхода на рынок свободных агентов, который открывается в среду.

В прошлое межсезонье 29-летний Джонс пропустил тренировочный лагерь и первую игру регулярного сезона из-за разногласий по долгосрочному контракту. В итоге он отыграл сезон на годичном контракте.