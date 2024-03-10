«Детройт» назначил генменеджером человека, который говорил, что не потянет такую роль. Он был прав
Кадровый кошмар Мэтта Миллена.
Кадровый кошмар Мэтта Миллена.
До открытия рынка свободных агентов остаются считанные дни, до драфта — полтора месяца. В межсезонье главными людьми в НФЛ становятся генеральные менеджеры. Именно они формируют составы команд и своими решениями определяют будущее клубов на много лет вперёд.
В общем, самое подходящее время рассказать о худшем генеральном менеджере в истории НФЛ. Как минимум, с начала XXI века.
С 2001-го по 2008-й включительно «Детройт Лайонс» выиграли всего 27% матчей, одержав 31 победу при 84 поражениях. Это самый лузерский 8-летний период для любой команды за всю историю НФЛ. «Львы» не то, что в плей-офф не выходили, не было ни одного сезона с положительным балансом побед и поражений.
Знакомьтесь — Мэтт Миллен. Архитектор позора.
Первое, что нужно знать про Мэтта Миллена — он победитель. Четырёхкратный чемпион Супербоула.
Во всём мире найдётся только два человека, бравших больше 4 перстней в роли футболиста — это Том Брэди (7) и Чарлз Хейли (5). Миллен входит в число 34 бывших футболистов (и есть один действующий — Джо Туни), которые выигрывали Супербоул 4 раза.
Первый раз — с «Окленд Рейдерс» в 1981-м календарном. Второй — вновь с «Рейдерс», но уже переехавших в Лос-Анджелес, в 1984-м. Затем с «Сан-Франциско» в 1990-м и, наконец, с «Вашингтон Редскинс» в 1992-м, хотя технически в последнем финале игравший лайнбекером Миллен участия уже не принимал.
Только один Матч звёзд за карьеру. Кто-то скажет, что этому парню просто повезло оказываться в сильных командах. Но ведь его приглашали в сильные команды, его удерживали в сильных командах.
Миллен был ярким. Иногда даже через край.
Когда в январе 1986-го «Рейдерс» проиграли матч плей-офф «Пэтриотс», на бровке вспыхнула перебранка между защитником «Окленда» Хауи Лонгом и генеральным менеджером «Нью-Ингленда» Патриком Салливаном. Миллен подошёл, чтобы разрешить ситуацию. Он разрешил ситуацию мощным хуком в челюсть Салливану. Салливану наложили швы, и он рассказывал, что «увидел звёзды». Миллен рассказывал, что «удар получился хорошим».
По окончании футбольной карьеры Миллен устроился работать на телевидение и довольно быстро преуспел в новой роли. К концу девяностых он фактически стал вторым футбольным комментатором в США после Джона Мэддена.
Комментаторы с футбольным прошлым часто привлекают владельцев — они ведь такие харизматичные, говорят умные вещи хорошо поставленным голосом. Совсем недавно «Рейдерс» возвращали из комментаторских будок тренера Джона Грудена и генменеджера Майка Мэйока. Получилось не очень. Но всё-таки гораздо лучше, чем у Мэтта Миллена.
Сразу обозначим: Миллен никогда не рвался на руководящие роли. Когда владелец «Детройт Лайонс» Уильям Клэй Форд-старший впервые предложил ему стать президентом клуба, тот ответил: «Мистер Форд, я очень ценю ваше предложение, но у меня нет подходящей квалификации». Миллен действительно никогда не занимался ни скаутской, ни менеджерской работой. Он был футболистом и комментатором.
«Ты толковый. Разберёшься», — ответил владелец «Лайонс».
Миллен стал президентом и генеральным директором «Лайонс», де-факто исполняя функции генерального менеджера.
Он изначально очень хотел назначить главным тренером Стива Мариуччи. Мариуччи был известен как тренер, «открывший» талант квотербека Бретта Фарва в «Грин-Бэй». С 1997-го возглавил «Сан-Франциско Фотинайнерс», но багаж предыдущей успешной эпохи постепенно закончился, и в последние пару сезонов «Фотинайнерс» разочаровывали. Тем не менее, Мариуччи не отпускали, и тогда специалист просто посоветовал Миллену взять своего ассистента — Марти Морнинвега.
Морнинвег был правой рукой Мариуччи и координатором нападения «Фотинайнерс». Не было никаких оснований считать, что он готов быть главным тренером команды НФЛ. На первой пресс-конференции новый тренер сказал: «Планка очень высока». Сезон «Лайонс» завершили с результатом 2−14. Перед вторым сезоном Морнингвег сказал: «Теперь наша планка ещё выше». «Лайонс» финишировали 3−13. Технически не обманул.
Тогда Миллен уволил Морнинвега и назначил того, кого хотел изначально — освободившегося Мариуччи. Но прежде, чем мы перейдём к нему, давайте начнём анализировать самые громкие подписания и выборы на драфте.
Начало было безобидным. Миллен не стал сразу лезть с ногами в кадровые дела и сохранил унаследованную команду. Его первый выбор — тэкл Джефф Бакус — был просто не очень хорошим. Бакус был талантливым парнем, но даже не лучшим линейным нападения в команде Мичигана. Лучшим был Стив Хатчинсон, которого «Сихокс» забрали под 17-м общим номером. Бакус ушёл следующим — и да, так поздно, «Лайонс» при Миллене больше выбирать в первом раунде не будут.
Строго говоря, Бакус был просто стартовым телом в линии. Неудачным стал не столько его выбор, сколько 6-летний контракт на $40 млн по истечении первого соглашения. Ни рыбой, ни мясом тэкл просуществовал в команде аж до 2012 года.
После первого провального сезона (а падение было с результата 9−7 в 2000 году до 2−14) Миллен решил собрать новое пасовое нападение. Он был очарован тем, что творили на стыке веков «Сент-Луис Рэмс» и считал, что сочетание «молодой квотербек + пара крутых ресиверов» это рецепт успеха.
Под общим третьим номером на драфте-2002 «Лайонс» выбрали Джоуи Харрингтона из университета Орегона. Он был спорной фигурой — в одних мок-драфтах его ставили на самый верх, в других ближе к концу первого раунда. В общем, парень, в чьём потенциале и силе броска были сомнения, попал в команду с плохим менеджментом, слабой линией нападения и недокомплектом на скилл-позициях. Конец немного предсказуем.
На рынке свободных агентов генменеджер «Детройта» подписал двоих из трёх самых именитых ресиверов — Аза Хакима и Билла Шредера. Хаким был третьим ресивером в тех самых легендарных «Рэмс», а Шредер был одним из любимых адресатов для передач Бретта Фарва. Проблема в том, что в «Лайонс» не было ни Курта Уорнера, ни Бретта Фарва. В «Лайонс» оба принимающих набирали меньше ярдов, чем на вторых-третьих ролях в предыдущих командах, а контракты у обоих были на уровне топов.
В 2003 году сбылась мечта идиота — Стив Мариуччи был назначен главным тренером «Детройта». Он решил устанавливать привычное для себя нападение Западного побережья, проигнорировав отсутствие подходящего персонала и соответствующей культуры.
«Сан-Франциско», куда он попал в своё время, был чемпионским клубом, где играли легенды. В «Детройте» и близко ничего такого не было. Журналисты, болельщики и даже некоторые футболисты были в шоке от того, насколько лёгкими, прогулочными были тренировки при Мариуччи. Его стиль нападения категорически не подходил молодому Харрингтону и ещё больше усложнил процесс адаптации квотербека.
Миллен, понимая, что от подписанных им ресиверов отдачи нет, продолжал высоко драфтовать принимающих. На драфте-2003 под вторым общим номером он взял Чарлза Роджерса из университета Мичиган Стейт. «Львов» не смутило даже то, что Роджерс сдал перед драфтом чужую мочу на допинг-тесте. В дебютном сезоне после 4 неплохих матчей ресивер сломал ключицу и выбыл до конца сезона. Во втором сезоне он сломал ключицу в первой же игре. Проведя два года фактически вне игры, Роджерс подался во все тяжкие, и в третьем сезоне завалил допинг-тест, после чего был отчислен и больше в НФЛ не появлялся. Второй номер драфта.
Выбранный под 7-м номером на драфте-2004 ресивер Рой Уильямс оказался куда более удачливым — в целом, он провёл за «Лайонс» 4 продуктивных сезона и даже попал в Матч звёзд по итогам сезона-2006. Но это мы забегаем вперёд.
Для Мариуччи генменеджер подготовил подарок — свободного агента, корнербека Дре Блая. Естественно, всё из того же «Сент-Луиса». Блай не обладал достаточными габаритами и даже не играл за «Рэмс» в стартовом составе, и чтобы убедить его перейти в команду, выигравшую 5 матчей за 2 года, Миллен страшно переплатил. Контракт Блая стал мемом на несколько лет. Причём играл корнербек не то, чтобы плохо, но топовых ресиверов соперников закрыть не мог, а главное, не знал, когда заткнуться. Он обвинял Джоуи Харрингтона в будущем увольнении Мариуччи и был главным треплом в раздевалке.
В 2004 году, на второй сезон Мариуччи, были подписаны свободные агенты Фернандо Брайант (корнербек) и Дэмьен Вуди (гард). Брайант за первые три года в «Лайонс» не сделал ни одного перехвата. Вуди неплохо отыграл дебютный сезон, второй похуже, а третий пропустил из-за травмы. Опять же, маленькая отдача за большие деньги.
В середине сезона-2005 стало понятно, что корабль уже не выправить. Мариуччи сначала усадил на скамейку квотербека Харрингтона, но это ничего не изменило, и он был уволен при результате 4−7. Подхвативший команду Дик Джаурон выиграл 1 из оставшихся 5 матчей.
Закончить рассказ об этой части эпохи стоит выбором ресивера (кого же ещё?) Майка Уильямса под общим 10-м номером на драфте-2005. Уильямс обладал шикарными габаритами и здорово себя показывал в университете Южной Калифорнии. Проблема была в том, что до драфта он почти год не выходил на поле. Почему-то все, кроме Миллена, знали, что за это время Уильямс стал медленным, ленивым и даже с лишним весом. В дебютный год за многочисленные опоздания на командные собрания новичок заплатил суммарно $100 тысяч штрафа. Он провёл в «Детройте» всего два года и набрал 449 ярдов с 2 тачдаунами, после чего был обменян в «Окленд».
Устав от тренеров с атакующим профилем, Миллен в 2006 году принял решение изменить стратегию. Главным тренером был назначен Род Маринелли — создатель мощнейшей линии защиты «Бакканирс», выигравшей Супербоул в сезоне-2002. А в пару к Маринелли координатором нападения был поставлен Майк Марц, бывший главный тренер чемпионских «Сент-Луис Рэмс».
Все попытки воссоздать чужой успех на своей земле не принесли никаких результатов. Марц мог рассчитывать на опытного квотербека Джона Китну и массу ресиверов. Более того, он даже занялся некромантией и возввал к своим бывшим игрокам: Майку Фурри, Шону Макдоналду и Азу Хакиму (да, Хаким во второй раз стал игроком «Детройта» после неудачного первого). Статистически нападению «Лайонс» стало лучше — Китна стал первым квотербеком в истории клуба, который два года подряд набирал больше 4 тысяч ярдов. Но защита «Львов» не справлялась, и сезон-2006 закончился с результатом 3−13, а 2007-й — лучший при Миллене — 7−9.
На драфте 2007 года Миллен сделал свой лучший выбор. Ошибиться было просто невозможно — под вторым общим номером он взял ресивера Кэлвина Джонсона, которого одноклубник Рой Уильямс (а затем вместе с ним и вся лига) будет называть Мегатроном.
Но это будет герой уже другой эпохи. Болельщики «Детройта» требовали отставки Миллена с 2005 года — соответствующие кричалки регулярно раздавались на спортивных матчах в штате Мичиган. Напротив, болельщики «Пэкерс», «Вайкингс» и «Беарс» издевательски светили плакатами «Оставьте Миллена».
Несмотря на полное отсутствие результатов, Миллен занимал второе место в списке самых высокооплачиваемых генменеджеров лиги. Вплоть до самого конца владелец «Лайонс» был уверен, что у них работает один из лучших специалистов НФЛ — настолько на него действовала харизма бывшего комментатора (или же он просто жил в своих иллюзиях).
Когда сезон-2008 начался с результата 0−3, Уильям Клэй Форд-младший сказал, что если бы решение было за ним, то Миллен был бы уже уволен. Форд-старший парировал, что планов таких не вынашивает, но через пару дней всё же подчинился всеобъемлющему давлению извне и тихонько отстранил генменеджера от должности.
Но свою Мону Лизу Миллен к тому времени уже написал. Сформированная им команда завершила сезон-2008 с результатом 0−16, став первой в истории НФЛ командой, не выигравшей ни одного матча в регулярном сезоне, состоящим из 16 игр.
После увольнения Миллен вернулся на телевидение и никогда не скрывал, что считает свою работу в «Детройте» ужасной.
За первые три года Миллена «Лайонс» не выиграли ни одного матча на выезде, а всего в гостевых матчах добились результата 8−50. Вот полная статистика результатов по сезонам в эпоху Миллена:
Станислав Рынкевич