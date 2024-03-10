«Детройт» назначил генменеджером человека, который говорил, что не потянет такую роль. Он был прав

До открытия рынка свободных агентов остаются считанные дни, до драфта — полтора месяца. В межсезонье главными людьми в НФЛ становятся генеральные менеджеры. Именно они формируют составы команд и своими решениями определяют будущее клубов на много лет вперёд.

В общем, самое подходящее время рассказать о худшем генеральном менеджере в истории НФЛ. Как минимум, с начала XXI века.

С 2001-го по 2008-й включительно «Детройт Лайонс» выиграли всего 27% матчей, одержав 31 победу при 84 поражениях. Это самый лузерский 8-летний период для любой команды за всю историю НФЛ. «Львы» не то, что в плей-офф не выходили, не было ни одного сезона с положительным балансом побед и поражений.

Знакомьтесь — Мэтт Миллен. Архитектор позора.

Миллен неоднократно выигрывал Супербоул, а после футбольной карьеры стал успешным комментатором

Первое, что нужно знать про Мэтта Миллена — он победитель. Четырёхкратный чемпион Супербоула.

Во всём мире найдётся только два человека, бравших больше 4 перстней в роли футболиста — это Том Брэди (7) и Чарлз Хейли (5). Миллен входит в число 34 бывших футболистов (и есть один действующий — Джо Туни), которые выигрывали Супербоул 4 раза.

Первый раз — с «Окленд Рейдерс» в 1981-м календарном. Второй — вновь с «Рейдерс», но уже переехавших в Лос-Анджелес, в 1984-м. Затем с «Сан-Франциско» в 1990-м и, наконец, с «Вашингтон Редскинс» в 1992-м, хотя технически в последнем финале игравший лайнбекером Миллен участия уже не принимал.

Только один Матч звёзд за карьеру. Кто-то скажет, что этому парню просто повезло оказываться в сильных командах. Но ведь его приглашали в сильные команды, его удерживали в сильных командах.

Миллен был ярким. Иногда даже через край.

Когда в январе 1986-го «Рейдерс» проиграли матч плей-офф «Пэтриотс», на бровке вспыхнула перебранка между защитником «Окленда» Хауи Лонгом и генеральным менеджером «Нью-Ингленда» Патриком Салливаном. Миллен подошёл, чтобы разрешить ситуацию. Он разрешил ситуацию мощным хуком в челюсть Салливану. Салливану наложили швы, и он рассказывал, что «увидел звёзды». Миллен рассказывал, что «удар получился хорошим».

По окончании футбольной карьеры Миллен устроился работать на телевидение и довольно быстро преуспел в новой роли. К концу девяностых он фактически стал вторым футбольным комментатором в США после Джона Мэддена.

Комментаторы с футбольным прошлым часто привлекают владельцев — они ведь такие харизматичные, говорят умные вещи хорошо поставленным голосом. Совсем недавно «Рейдерс» возвращали из комментаторских будок тренера Джона Грудена и генменеджера Майка Мэйока. Получилось не очень. Но всё-таки гораздо лучше, чем у Мэтта Миллена.

«Детройт Лайонс»: начало

Сразу обозначим: Миллен никогда не рвался на руководящие роли. Когда владелец «Детройт Лайонс» Уильям Клэй Форд-старший впервые предложил ему стать президентом клуба, тот ответил: «Мистер Форд, я очень ценю ваше предложение, но у меня нет подходящей квалификации». Миллен действительно никогда не занимался ни скаутской, ни менеджерской работой. Он был футболистом и комментатором.

«Ты толковый. Разберёшься», — ответил владелец «Лайонс».

Миллен стал президентом и генеральным директором «Лайонс», де-факто исполняя функции генерального менеджера.

Он изначально очень хотел назначить главным тренером Стива Мариуччи. Мариуччи был известен как тренер, «открывший» талант квотербека Бретта Фарва в «Грин-Бэй». С 1997-го возглавил «Сан-Франциско Фотинайнерс», но багаж предыдущей успешной эпохи постепенно закончился, и в последние пару сезонов «Фотинайнерс» разочаровывали. Тем не менее, Мариуччи не отпускали, и тогда специалист просто посоветовал Миллену взять своего ассистента — Марти Морнинвега.

Морнинвег был правой рукой Мариуччи и координатором нападения «Фотинайнерс». Не было никаких оснований считать, что он готов быть главным тренером команды НФЛ. На первой пресс-конференции новый тренер сказал: «Планка очень высока». Сезон «Лайонс» завершили с результатом 2−14. Перед вторым сезоном Морнингвег сказал: «Теперь наша планка ещё выше». «Лайонс» финишировали 3−13. Технически не обманул.

Тогда Миллен уволил Морнинвега и назначил того, кого хотел изначально — освободившегося Мариуччи. Но прежде, чем мы перейдём к нему, давайте начнём анализировать самые громкие подписания и выборы на драфте.

Начало было безобидным. Миллен не стал сразу лезть с ногами в кадровые дела и сохранил унаследованную команду. Его первый выбор — тэкл Джефф Бакус — был просто не очень хорошим. Бакус был талантливым парнем, но даже не лучшим линейным нападения в команде Мичигана. Лучшим был Стив Хатчинсон, которого «Сихокс» забрали под 17-м общим номером. Бакус ушёл следующим — и да, так поздно, «Лайонс» при Миллене больше выбирать в первом раунде не будут.

Строго говоря, Бакус был просто стартовым телом в линии. Неудачным стал не столько его выбор, сколько 6-летний контракт на $40 млн по истечении первого соглашения. Ни рыбой, ни мясом тэкл просуществовал в команде аж до 2012 года.

После первого провального сезона (а падение было с результата 9−7 в 2000 году до 2−14) Миллен решил собрать новое пасовое нападение. Он был очарован тем, что творили на стыке веков «Сент-Луис Рэмс» и считал, что сочетание «молодой квотербек + пара крутых ресиверов» это рецепт успеха.

Под общим третьим номером на драфте-2002 «Лайонс» выбрали Джоуи Харрингтона из университета Орегона. Он был спорной фигурой — в одних мок-драфтах его ставили на самый верх, в других ближе к концу первого раунда. В общем, парень, в чьём потенциале и силе броска были сомнения, попал в команду с плохим менеджментом, слабой линией нападения и недокомплектом на скилл-позициях. Конец немного предсказуем.

На рынке свободных агентов генменеджер «Детройта» подписал двоих из трёх самых именитых ресиверов — Аза Хакима и Билла Шредера. Хаким был третьим ресивером в тех самых легендарных «Рэмс», а Шредер был одним из любимых адресатов для передач Бретта Фарва. Проблема в том, что в «Лайонс» не было ни Курта Уорнера, ни Бретта Фарва. В «Лайонс» оба принимающих набирали меньше ярдов, чем на вторых-третьих ролях в предыдущих командах, а контракты у обоих были на уровне топов.

Период Мариуччи

В 2003 году сбылась мечта идиота — Стив Мариуччи был назначен главным тренером «Детройта». Он решил устанавливать привычное для себя нападение Западного побережья, проигнорировав отсутствие подходящего персонала и соответствующей культуры.

«Сан-Франциско», куда он попал в своё время, был чемпионским клубом, где играли легенды. В «Детройте» и близко ничего такого не было. Журналисты, болельщики и даже некоторые футболисты были в шоке от того, насколько лёгкими, прогулочными были тренировки при Мариуччи. Его стиль нападения категорически не подходил молодому Харрингтону и ещё больше усложнил процесс адаптации квотербека.

Миллен, понимая, что от подписанных им ресиверов отдачи нет, продолжал высоко драфтовать принимающих. На драфте-2003 под вторым общим номером он взял Чарлза Роджерса из университета Мичиган Стейт. «Львов» не смутило даже то, что Роджерс сдал перед драфтом чужую мочу на допинг-тесте. В дебютном сезоне после 4 неплохих матчей ресивер сломал ключицу и выбыл до конца сезона. Во втором сезоне он сломал ключицу в первой же игре. Проведя два года фактически вне игры, Роджерс подался во все тяжкие, и в третьем сезоне завалил допинг-тест, после чего был отчислен и больше в НФЛ не появлялся. Второй номер драфта.

Выбранный под 7-м номером на драфте-2004 ресивер Рой Уильямс оказался куда более удачливым — в целом, он провёл за «Лайонс» 4 продуктивных сезона и даже попал в Матч звёзд по итогам сезона-2006. Но это мы забегаем вперёд.

Для Мариуччи генменеджер подготовил подарок — свободного агента, корнербека Дре Блая. Естественно, всё из того же «Сент-Луиса». Блай не обладал достаточными габаритами и даже не играл за «Рэмс» в стартовом составе, и чтобы убедить его перейти в команду, выигравшую 5 матчей за 2 года, Миллен страшно переплатил. Контракт Блая стал мемом на несколько лет. Причём играл корнербек не то, чтобы плохо, но топовых ресиверов соперников закрыть не мог, а главное, не знал, когда заткнуться. Он обвинял Джоуи Харрингтона в будущем увольнении Мариуччи и был главным треплом в раздевалке.

В 2004 году, на второй сезон Мариуччи, были подписаны свободные агенты Фернандо Брайант (корнербек) и Дэмьен Вуди (гард). Брайант за первые три года в «Лайонс» не сделал ни одного перехвата. Вуди неплохо отыграл дебютный сезон, второй похуже, а третий пропустил из-за травмы. Опять же, маленькая отдача за большие деньги.

В середине сезона-2005 стало понятно, что корабль уже не выправить. Мариуччи сначала усадил на скамейку квотербека Харрингтона, но это ничего не изменило, и он был уволен при результате 4−7. Подхвативший команду Дик Джаурон выиграл 1 из оставшихся 5 матчей.

Закончить рассказ об этой части эпохи стоит выбором ресивера (кого же ещё?) Майка Уильямса под общим 10-м номером на драфте-2005. Уильямс обладал шикарными габаритами и здорово себя показывал в университете Южной Калифорнии. Проблема была в том, что до драфта он почти год не выходил на поле. Почему-то все, кроме Миллена, знали, что за это время Уильямс стал медленным, ленивым и даже с лишним весом. В дебютный год за многочисленные опоздания на командные собрания новичок заплатил суммарно $100 тысяч штрафа. Он провёл в «Детройте» всего два года и набрал 449 ярдов с 2 тачдаунами, после чего был обменян в «Окленд».

Полный крах

Устав от тренеров с атакующим профилем, Миллен в 2006 году принял решение изменить стратегию. Главным тренером был назначен Род Маринелли — создатель мощнейшей линии защиты «Бакканирс», выигравшей Супербоул в сезоне-2002. А в пару к Маринелли координатором нападения был поставлен Майк Марц, бывший главный тренер чемпионских «Сент-Луис Рэмс».

Все попытки воссоздать чужой успех на своей земле не принесли никаких результатов. Марц мог рассчитывать на опытного квотербека Джона Китну и массу ресиверов. Более того, он даже занялся некромантией и возввал к своим бывшим игрокам: Майку Фурри, Шону Макдоналду и Азу Хакиму (да, Хаким во второй раз стал игроком «Детройта» после неудачного первого). Статистически нападению «Лайонс» стало лучше — Китна стал первым квотербеком в истории клуба, который два года подряд набирал больше 4 тысяч ярдов. Но защита «Львов» не справлялась, и сезон-2006 закончился с результатом 3−13, а 2007-й — лучший при Миллене — 7−9.

На драфте 2007 года Миллен сделал свой лучший выбор. Ошибиться было просто невозможно — под вторым общим номером он взял ресивера Кэлвина Джонсона, которого одноклубник Рой Уильямс (а затем вместе с ним и вся лига) будет называть Мегатроном.

Но это будет герой уже другой эпохи. Болельщики «Детройта» требовали отставки Миллена с 2005 года — соответствующие кричалки регулярно раздавались на спортивных матчах в штате Мичиган. Напротив, болельщики «Пэкерс», «Вайкингс» и «Беарс» издевательски светили плакатами «Оставьте Миллена».

Несмотря на полное отсутствие результатов, Миллен занимал второе место в списке самых высокооплачиваемых генменеджеров лиги. Вплоть до самого конца владелец «Лайонс» был уверен, что у них работает один из лучших специалистов НФЛ — настолько на него действовала харизма бывшего комментатора (или же он просто жил в своих иллюзиях).

Когда сезон-2008 начался с результата 0−3, Уильям Клэй Форд-младший сказал, что если бы решение было за ним, то Миллен был бы уже уволен. Форд-старший парировал, что планов таких не вынашивает, но через пару дней всё же подчинился всеобъемлющему давлению извне и тихонько отстранил генменеджера от должности.

Но свою Мону Лизу Миллен к тому времени уже написал. Сформированная им команда завершила сезон-2008 с результатом 0−16, став первой в истории НФЛ командой, не выигравшей ни одного матча в регулярном сезоне, состоящим из 16 игр.

После увольнения Миллен вернулся на телевидение и никогда не скрывал, что считает свою работу в «Детройте» ужасной.

За первые три года Миллена «Лайонс» не выиграли ни одного матча на выезде, а всего в гостевых матчах добились результата 8−50. Вот полная статистика результатов по сезонам в эпоху Миллена:

Сезон-2001: 2−14.

Сезон-2002: 3−13.

Сезон-2003: 5−11.

Сезон-2004: 6−10.

Сезон-2005: 5−11.

Сезон-2006: 3−13.

Сезон-2007: 7−9.

Сезон-2008: 0−16.