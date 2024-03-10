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21:36 (мск), источник: Sports

«Нью-Ингленд» обменял Мака Джонса в «Джексонвилл»

Квотербек Мак Джонс перейдет из «Нью-Ингленд Пэтриотс» в «Джексонвилл Джегуарс» посредством обмена.

Источник: AP 2023

Как сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер, в качестве компенсации «Пэтриотс» получат выбор в 6 раунде драфта-2024.

Обмен будет ратифицирован, когда начнется новый юридический год в НФЛ (в среду), а также после того, как Джонс пройдет медосмотр.

Джонс — уроженец Джексонвилла. Он был выбран на одном драфте с нынешним стартовым квотербеком «Джегуарс» Тревором Лоуренсом.

«Джексонвилл» выплатит $2.79 млн, причитающиеся Джонсу по контракту новичка. В 2025 году квотербек станет свободным агентом.

Джонс провел в «Нью-Ингленде» 3 сезона и провел 42 матча в стартовом составе. В дебютном сезоне квотербек выиграл 10 матчей из 17, реализовал 67.6% передач на 3801 ярд с 22 тачдаунами при 13 перехватах и попал в Матч звёзд.

В два последующих сезона Джонс выиграл 8 из 25 матчей и набрал 24 тачдауна при 23 перехватах.

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