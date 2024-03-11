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10:23 (мск), источник: Sports

Расселл Уилсон подпишет однолетний контракт с «Питтсбургом»

«Питтсбург Стилерс» подпишут годичный контракт с квотербеком Расселлом Уилсоном. Об этом сообщает ESPN.

Источник: AP 2023

«Стилерс» выплатят Уилсону за сезон-2024 всего $1.2 млн — это минимум для игрока, который провел в НФЛ несколько лет. Зарплату в размере $38 млн квотербеку выплатит его бывший клуб «Денвер Бронкос».

«Бронкос» дали Уилсону специальное разрешение вести переговоры с другими клубами до официального отчисления, которое вступит в силу в среду. В пятницу Уилсон общался с представителями «Питтсбурга» на протяжении 6 часов.

В составе «Стилерс» также есть квотербек Кенни Пикетт, выбранный в первом раунде драфта-2022.

За карьеру Расселл Уилсон 9 раз попадал в Матч звезд и выиграл Супербоул в составе «Сиэтл Сихокс» по итогам сезона-2013.

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