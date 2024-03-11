Бейкер Мейфилд согласовал новый контракт с «Тампа-Бэй» на $100 млн

Клуб подписал с Мейфилдом 3-летний контракт, по которому квотербек сможет заработать от $50 млн (гарантированная сумма) до $115 млн со всеми бонусами.

«Я хотел получить возможность вернуться. Люблю тренера Боулса и весь штаб. Счастлив быть здесь и хочу одержать больше побед в плей-офф», — прокомментировал подписание Мейфилд.

В прошлое межсезонье Мейфилд подписал с «Бакканирс» годичный контракт на $4 млн. В стартовом составе он сменил завершившего карьеру Тома Брэди.

В сезоне-2023 квотербек установил целый ряд личных рекордов: по числу точных передач (364), пасовым попыткам (566), точности передач (64.3%), пасовым ярдам (4,044) и пасовым тачдаунам (28).