Бейкер Мейфилд согласовал новый контракт с «Тампа-Бэй» на $100 млн
Квотербек Бейкер Мейфилд продолжит выступления за «Тампа-Бэй Бакканирс».
Квотербек Бейкер Мейфилд продолжит выступления за «Тампа-Бэй Бакканирс».
Клуб подписал с Мейфилдом 3-летний контракт, по которому квотербек сможет заработать от $50 млн (гарантированная сумма) до $115 млн со всеми бонусами.
«Я хотел получить возможность вернуться. Люблю тренера Боулса и весь штаб. Счастлив быть здесь и хочу одержать больше побед в плей-офф», — прокомментировал подписание Мейфилд.
В прошлое межсезонье Мейфилд подписал с «Бакканирс» годичный контракт на $4 млн. В стартовом составе он сменил завершившего карьеру Тома Брэди.
В сезоне-2023 квотербек установил целый ряд личных рекордов: по числу точных передач (364), пасовым попыткам (566), точности передач (64.3%), пасовым ярдам (4,044) и пасовым тачдаунам (28).
Мейфилд помог «Бакканирс» выиграть дивизион Юг НФК с результатом 9−8 и выиграть первый матч плей-офф против «Филадельфия Иглс» (32−9). В дивизионном раунде «Тампа-Бэй» уступила «Детройт Лайонс» (23−31).