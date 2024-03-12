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10:28 (мск), источник: Sports

Казинс подписал 4-летний контракт с «Атлантой» на $180 млн

Вышедший на рынок свободных агентов квотербек Кирк Казинс подписал 4-летний контракт с клубом «Атланта Фэлконс».

Источник: AP 2023

По новому соглашению Казинс может заработать до $180 млн ($100 млн — гарантированная сумма).

35-летний Казинс был статистически одним из лучших распасовщиков в лиге в первой половине прошлого сезона в составе «Миннесота Вайкингс». В матче 8-го тура он получил травму ахилла и выбыл до конца сезона.

Казинс провел в «Миннесоте» 6 сезонов, дважды вывел команду в плей-офф, выиграл один матч на вылет и три раза попал в Матч звезд.

В нападении «Атланты» играют сразу 6 игроков, выбранных в первом раунде драфта: левый тэкл Джейк Мэттьюс, правый тэкл Кейлеб Макгэри, правый гард Крис Линдстром, тайт-энд Кайл Питтс, ресивер Дрейк Лондон и раннинбек Бижан Робинсон.

В прошлом сезоне на позиции стартового квотербека «Фэлконс» выступали Дезмонд Риддер и Тейлор Хайники. Оба пока остаются в составе команды.

«Миннесота» на замену Казинсу подпишет на год квотербека Сэма Дарнолда за $10 млн.

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