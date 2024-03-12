«Джайентс» обменяли Брайана Бернса из «Каролины» и дали ему контракт на $150 млн

Клуб из Нью-Йорка отдал право выбора во втором раунде драфта-2024 и право выбора в пятом раунде драфта-2025. Также клубы обменялись правом выбора в пятом раунде драфта-2024.

После обмена «Джайентс» подписали с защитником 5-летний контракт на $150 млн, из которых $87.8 млн — гарантированная сумма. Бернс стал вторым в списке самых высокооплачиваемых ди-эндов в истории НФЛ.

«Пэнтерс» пытались подписать долгосрочное соглашение с Бернсом в прошлое межсезонье. Тогда в прессе сообщалось, что за игрока предлагают два выбора в первом раунде драфта.

В прошлом сезоне Бернс сделал 8 сэков.

Всего за 5-летнюю карьеру в «Каролине» Бернс сыграл в 67 матчах стартового состава, сделал 46 сэков и дважды попал в Матч звезд.