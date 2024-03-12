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15:46 (мск), источник: Sports

«Джайентс» обменяли Брайана Бернса из «Каролины» и дали ему контракт на $150 млн

Ди-энд «Каролина Пэнтерс» Брайан Бернс был обменян в «Нью-Йорк Джайентс».

Источник: AP 2023

Клуб из Нью-Йорка отдал право выбора во втором раунде драфта-2024 и право выбора в пятом раунде драфта-2025. Также клубы обменялись правом выбора в пятом раунде драфта-2024.

После обмена «Джайентс» подписали с защитником 5-летний контракт на $150 млн, из которых $87.8 млн — гарантированная сумма. Бернс стал вторым в списке самых высокооплачиваемых ди-эндов в истории НФЛ.

«Пэнтерс» пытались подписать долгосрочное соглашение с Бернсом в прошлое межсезонье. Тогда в прессе сообщалось, что за игрока предлагают два выбора в первом раунде драфта.

В прошлом сезоне Бернс сделал 8 сэков.

Всего за 5-летнюю карьеру в «Каролине» Бернс сыграл в 67 матчах стартового состава, сделал 46 сэков и дважды попал в Матч звезд.

Обмены, переходы, контракты. Единый трекер межсезонья.

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