Первый объединённый драфт НФЛ и АФЛ: никакого телевидения, только мел и доска

До этого лиги-конкуренты проводили два отдельных драфта в конце ноября — сразу по завершении студенческого футбольного сезона. Клубы из разных лиг драфтовали одних и тех же игроков и прикладывали все усилия, чтобы те в итоге подписали контракт с ними, а не с их визави из параллельной вселенной.

Объединённый драфт был на руку всем клубам, поскольку упорядочивал конкуренцию и убирал элемент финансовой гонки. Также НФЛ и АФЛ договорились больше не драфтовать студентов младших курсов на будущее — только тех, кто мог играть в профессиональный футбол уже ближайшей осенью.

На драфте-1967 право первого выбора получил новый клуб «Нью-Орлеан Сейнтс», но его обменяли в «Балтимор Колтс». И под первым номером был выбран Бабба Смит, тот самый будущий актёр из «Полицейской академии», про которого я недавно вспоминал.

Тогда церемония длилась два дня и 17 раундов. Никакого телевидения и почти никаких журналистов — мужчины в костюмах, мел и доска.

В 1967 году было задрафтовано 8 будущих членов Зала славы:

1−4 QB Боб Гриси («Майами Долфинс»).

1−6 HB Флойд Литтл («Денвер Бронкос»).

1−15 DT Алан Пейдж («Миннесота Вайкингс»).

1−17 OG Джин Апшо («Окленд Рейдерс»).

2−34 CB Лем Барни («Детройт Лайонс»).

2−50 LB Уилли Лэньер («Канзас-Сити Чифс»).

7−182 T Рейфилд Райт («Даллас Каубойс»).

9−214 DB Кен Хьюстон («Хьюстон Ойлерс»).