Первый объединённый драфт НФЛ и АФЛ: никакого телевидения, только мел и доска
14 марта 1967 в нью-йоркском отеле Готэм прошла первая объединённая церемония драфта НФЛ и АФЛ.
14 марта 1967 в нью-йоркском отеле Готэм прошла первая объединённая церемония драфта НФЛ и АФЛ.
До этого лиги-конкуренты проводили два отдельных драфта в конце ноября — сразу по завершении студенческого футбольного сезона. Клубы из разных лиг драфтовали одних и тех же игроков и прикладывали все усилия, чтобы те в итоге подписали контракт с ними, а не с их визави из параллельной вселенной.
Объединённый драфт был на руку всем клубам, поскольку упорядочивал конкуренцию и убирал элемент финансовой гонки. Также НФЛ и АФЛ договорились больше не драфтовать студентов младших курсов на будущее — только тех, кто мог играть в профессиональный футбол уже ближайшей осенью.
На драфте-1967 право первого выбора получил новый клуб «Нью-Орлеан Сейнтс», но его обменяли в «Балтимор Колтс». И под первым номером был выбран Бабба Смит, тот самый будущий актёр из «Полицейской академии», про которого я недавно вспоминал.
Тогда церемония длилась два дня и 17 раундов. Никакого телевидения и почти никаких журналистов — мужчины в костюмах, мел и доска.
В 1967 году было задрафтовано 8 будущих членов Зала славы:
Станислав Рынкевич