Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Балтика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Колорадо
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вашингтон
72
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Сент-Луис
Лос-Анджелес
31
Все события
11:14 (мск), источник: Sports

Первый объединённый драфт НФЛ и АФЛ: никакого телевидения, только мел и доска

14 марта 1967 в нью-йоркском отеле Готэм прошла первая объединённая церемония драфта НФЛ и АФЛ.

Источник: AP 2023

До этого лиги-конкуренты проводили два отдельных драфта в конце ноября — сразу по завершении студенческого футбольного сезона. Клубы из разных лиг драфтовали одних и тех же игроков и прикладывали все усилия, чтобы те в итоге подписали контракт с ними, а не с их визави из параллельной вселенной.

Объединённый драфт был на руку всем клубам, поскольку упорядочивал конкуренцию и убирал элемент финансовой гонки. Также НФЛ и АФЛ договорились больше не драфтовать студентов младших курсов на будущее — только тех, кто мог играть в профессиональный футбол уже ближайшей осенью.

На драфте-1967 право первого выбора получил новый клуб «Нью-Орлеан Сейнтс», но его обменяли в «Балтимор Колтс». И под первым номером был выбран Бабба Смит, тот самый будущий актёр из «Полицейской академии», про которого я недавно вспоминал.

Тогда церемония длилась два дня и 17 раундов. Никакого телевидения и почти никаких журналистов — мужчины в костюмах, мел и доска.

В 1967 году было задрафтовано 8 будущих членов Зала славы:

  • 1−4 QB Боб Гриси («Майами Долфинс»).
  • 1−6 HB Флойд Литтл («Денвер Бронкос»).
  • 1−15 DT Алан Пейдж («Миннесота Вайкингс»).
  • 1−17 OG Джин Апшо («Окленд Рейдерс»).
  • 2−34 CB Лем Барни («Детройт Лайонс»).
  • 2−50 LB Уилли Лэньер («Канзас-Сити Чифс»).
  • 7−182 T Рейфилд Райт («Даллас Каубойс»).
  • 9−214 DB Кен Хьюстон («Хьюстон Ойлерс»).

Станислав Рынкевич

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь