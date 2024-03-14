Кэлвин Ридли подписал с «Теннесси» контракт на $92 млн
Ресивер Кэлвин Ридли подписал с «Теннесси Тайтенс» контракт на $92 млн, из которых $50 млн — гарантированная сумма.
Ресивер Кэлвин Ридли подписал с «Теннесси Тайтенс» контракт на $92 млн, из которых $50 млн — гарантированная сумма.
В «Теннесси» Ридли будет ловить передачи от квотербека-второгодки Уилла Левиса и присоединится к принимающим Деандре Хопкинсу и Трейлону Берксу.
Ридли пропустил весь сезон-2022 из-за дисквалификации за ставки на спорт. В сезоне-2023 он выступал за «Джексонвилл» и поймал 76 передач на 1,1016 ярдов с 8 тачдаунами.
Также «Тайтенс» согласовали однолетний контракт с экс-квотербеком «Питтсбург Стилерс» Мейсоном Рудолфом. Он заработает $3.62 млн.