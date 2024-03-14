Кэлвин Ридли подписал с «Теннесси» контракт на $92 млн

В «Теннесси» Ридли будет ловить передачи от квотербека-второгодки Уилла Левиса и присоединится к принимающим Деандре Хопкинсу и Трейлону Берксу.

Ридли пропустил весь сезон-2022 из-за дисквалификации за ставки на спорт. В сезоне-2023 он выступал за «Джексонвилл» и поймал 76 передач на 1,1016 ярдов с 8 тачдаунами.