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11:33 (мск), источник: Sports

«Чарджерс» обменяли ресивера Кинана Аллена в «Чикаго»

«Чикаго Беарс» приобрели у «Лос-Анджелес Чарджерс» ресивера Кинана Аллена, отправив в обратном направлении выбор в 4-м раунде драфта.

Источник: AP 2023

У 31-летнего Аллена оставался один год по контракту. Обмен произошел после отказа ресивера пойти на понижение зарплаты.

В это межсезонье «Чикаго» в статусе свободного агента покинул Дэрнелл Муни. Из ресиверов в команде остались Ди Джей Мур, Вилас Джонс, Тайлер Скотт и Инсимба Уэбстер.

Аллен был выбран «Чарджерс» на драфте 2013 года и за карьеру 6 раз попадал в Матч звезд. Также он провел 5 сезонов с 100+ приемов мяча. По этому показателю в истории НФЛ он уступает только Антонио Брауну и Брэндону Маршаллу.

Аллен — третий скилл-игрок нападения, которого «Беарс» подписали в это межсезонье. Ранее контракты оформили раннинбек Диандре Свифт и Джералд Эверетт.

«Беарс» обладают первым номером на предстоящем драфте, и по мнению большинства экспертов, выберут квотербека университета Южной Калифорнии Кейлеба Уильямса.

«Чарджерс» ранее изменили условия контрактов защитников Калила Мака и Джоуи Босы, а также отчислили ресивера Майка Уильямса, чтобы освободить пространство под потолком зарплат.

Обмены, переходы, контракты. Единый трекер межсезонья НФЛ.

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