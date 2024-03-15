«Чарджерс» обменяли ресивера Кинана Аллена в «Чикаго»

У 31-летнего Аллена оставался один год по контракту. Обмен произошел после отказа ресивера пойти на понижение зарплаты.

В это межсезонье «Чикаго» в статусе свободного агента покинул Дэрнелл Муни. Из ресиверов в команде остались Ди Джей Мур, Вилас Джонс, Тайлер Скотт и Инсимба Уэбстер.

Аллен был выбран «Чарджерс» на драфте 2013 года и за карьеру 6 раз попадал в Матч звезд. Также он провел 5 сезонов с 100+ приемов мяча. По этому показателю в истории НФЛ он уступает только Антонио Брауну и Брэндону Маршаллу.

Аллен — третий скилл-игрок нападения, которого «Беарс» подписали в это межсезонье. Ранее контракты оформили раннинбек Диандре Свифт и Джералд Эверетт.

«Беарс» обладают первым номером на предстоящем драфте, и по мнению большинства экспертов, выберут квотербека университета Южной Калифорнии Кейлеба Уильямса.

«Чарджерс» ранее изменили условия контрактов защитников Калила Мака и Джоуи Босы, а также отчислили ресивера Майка Уильямса, чтобы освободить пространство под потолком зарплат.