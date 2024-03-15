Квотербеки Дезмонд Риддер и Сэм Хауэлл сменили команды в результате обменов
Клуб НФЛ «Атланта Фэлконс» обменял квотербека Дезмонда Риддера в «Аризона Кардиналс» за ресивера Рондейла Мура.
Клуб НФЛ «Атланта Фэлконс» обменял квотербека Дезмонда Риддера в «Аризона Кардиналс» за ресивера Рондейла Мура.
Риддер был выбран «Атлантой» в 3-м раунде драфта-2022 и в прошлом сезоне играл в стартовом составе.
Суммарно за два сезона Риддер отыграл в старте 17 матчей и одержал 8 побед, бросив 14 тачдаунов при 12 перехватах.
В «Аризоне» Риддер станет дублером Кайлера Мюррея.
Также «Вашингтон Коммандерс» обменяли квотербека Сэма Хауэлла в «Сиэтл Сихокс». Клубы поменялись выборами на драфте — «Коммандерс» получили драфт-пики в 3-м и 5-м раундах, а «Сихокс» в 4-м и 6-м.
Хауэлл был выбран в 5-м раунде драфта-2022 и в прошлом сезоне был стартовым игроком «Вашингтона». Он отыграл все 17 матчей, добился 5 побед, бросив одинаковое число тачдаунов и перехватов — по 21. Также Хауэлл стал лидером НФЛ по сэкам (65).
В «Сиэтле» Хауэлл будет дублером Джино Смита.