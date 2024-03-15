«Канзас-Сити» подписал контракт с ресивером Маркизом Брауном

Браун вышел на рынок свободных агентов по истечении контракта с «Аризона Кардиналс», куда он был обменян из «Балтимор Рейвенс» в 2022 году.

Браун был выбран в первом раунде драфта-2019. Лучший сезон за «Рейвенс» он провел в 2021 году, когда набрал более тысячи ярдов на приеме. Ресивер запросил обмен в межсезонье, поскольку был недоволен системой нападения команды, ориентированной на вынос.

Прошлый сезон стал худшим в карьере Брауна по ярдам на приеме (574).