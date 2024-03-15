«Канзас-Сити» подписал контракт с ресивером Маркизом Брауном
Принимающий Маркиз «Голливуд» Браун подписал однолетний контракт на $11 млн с действующими победителями Супербоула «Канзас-Сити Чифс».
Принимающий Маркиз «Голливуд» Браун подписал однолетний контракт на $11 млн с действующими победителями Супербоула «Канзас-Сити Чифс».
Браун вышел на рынок свободных агентов по истечении контракта с «Аризона Кардиналс», куда он был обменян из «Балтимор Рейвенс» в 2022 году.
Браун был выбран в первом раунде драфта-2019. Лучший сезон за «Рейвенс» он провел в 2021 году, когда набрал более тысячи ярдов на приеме. Ресивер запросил обмен в межсезонье, поскольку был недоволен системой нападения команды, ориентированной на вынос.
Прошлый сезон стал худшим в карьере Брауна по ярдам на приеме (574).
В сезоне-2023 эксперты отмечали недобор качественных принимающих в составе «Чифс».