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14:29 (мск), источник: Sports

«Канзас-Сити» подписал контракт с ресивером Маркизом Брауном

Принимающий Маркиз «Голливуд» Браун подписал однолетний контракт на $11 млн с действующими победителями Супербоула «Канзас-Сити Чифс».

Источник: AP 2023

Браун вышел на рынок свободных агентов по истечении контракта с «Аризона Кардиналс», куда он был обменян из «Балтимор Рейвенс» в 2022 году.

Браун был выбран в первом раунде драфта-2019. Лучший сезон за «Рейвенс» он провел в 2021 году, когда набрал более тысячи ярдов на приеме. Ресивер запросил обмен в межсезонье, поскольку был недоволен системой нападения команды, ориентированной на вынос.

Прошлый сезон стал худшим в карьере Брауна по ярдам на приеме (574).

В сезоне-2023 эксперты отмечали недобор качественных принимающих в составе «Чифс».

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