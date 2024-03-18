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10:53 (мск), источник: Sports

Квотербека «Далласа» Дака Прескотта обвинили в сексуальном насилии и потребовали $100 млн в качестве компенсации

Полиция Техаса расследует обвинения в сексуальном насилии, которые были предъявлены квотербеку «Даллас Каубойс» Даку Прескотту.

Источник: AP 2023

В январе Прескотт получил письмо от адвокатов неназванной женщины, которая сообщила об эпизоде сексуального насилия, произошедшего в 2017 году.

Предполагаемая потерпевшая предложила не доводить дело до суда и не придавать огласке в обмен на компенсацию за моральный и физический ущерб в размере $100 миллионов.

Прескотт в ответ подал иск о вымогательстве и клевете, требуя заплатить ему миллион долларов. Эти средства он намерен перенаправить в фонд помощи пострадавшим от сексуального насилия.

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