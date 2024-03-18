Квотербека «Далласа» Дака Прескотта обвинили в сексуальном насилии и потребовали $100 млн в качестве компенсации

В январе Прескотт получил письмо от адвокатов неназванной женщины, которая сообщила об эпизоде сексуального насилия, произошедшего в 2017 году.

Предполагаемая потерпевшая предложила не доводить дело до суда и не придавать огласке в обмен на компенсацию за моральный и физический ущерб в размере $100 миллионов.