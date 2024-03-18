Квотербека «Далласа» Дака Прескотта обвинили в сексуальном насилии и потребовали $100 млн в качестве компенсации
Полиция Техаса расследует обвинения в сексуальном насилии, которые были предъявлены квотербеку «Даллас Каубойс» Даку Прескотту.
Полиция Техаса расследует обвинения в сексуальном насилии, которые были предъявлены квотербеку «Даллас Каубойс» Даку Прескотту.
В январе Прескотт получил письмо от адвокатов неназванной женщины, которая сообщила об эпизоде сексуального насилия, произошедшего в 2017 году.
Предполагаемая потерпевшая предложила не доводить дело до суда и не придавать огласке в обмен на компенсацию за моральный и физический ущерб в размере $100 миллионов.
Прескотт в ответ подал иск о вымогательстве и клевете, требуя заплатить ему миллион долларов. Эти средства он намерен перенаправить в фонд помощи пострадавшим от сексуального насилия.