Аарон Доналд завершил карьеру в 32 года. Он попадал в Матч звезд каждый сезон
Ди-тэкл «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ди-тэкл «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд объявил о завершении профессиональной карьеры.
За 10 сезонов в НФЛ Доналд трижды признавался лучшим защитником года, 8 раз был включен в первую символическую сборную сезона и 10 раз попадал в Матч звезд. Также в дебютный сезон он был признан лучшим новичком в защите.
За карьеру Доналд совершил 111 сэков. За всю историю НФЛ из ди-тэклов только Джон Рэндл сделал больше — 137.5.
Помимо Доналда трижды лучшими защитниками года становились Лоуренс Тэйлор и Джей Джей Уотт. А попадать в каждый из 10 сезонов в Матч звезд удавалось лишь раннинбеку Барри Сандерсу.
Доналд выиграл Супербоул в составе «Рэмс» по итогам сезона-2021.