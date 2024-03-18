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10:49 (мск), источник: Sports

Аарон Доналд завершил карьеру в 32 года. Он попадал в Матч звезд каждый сезон

Ди-тэкл «Лос-Анджелес Рэмс» Аарон Доналд объявил о завершении профессиональной карьеры.

Источник: AP 2023

За 10 сезонов в НФЛ Доналд трижды признавался лучшим защитником года, 8 раз был включен в первую символическую сборную сезона и 10 раз попадал в Матч звезд. Также в дебютный сезон он был признан лучшим новичком в защите.

За карьеру Доналд совершил 111 сэков. За всю историю НФЛ из ди-тэклов только Джон Рэндл сделал больше — 137.5.

Помимо Доналда трижды лучшими защитниками года становились Лоуренс Тэйлор и Джей Джей Уотт. А попадать в каждый из 10 сезонов в Матч звезд удавалось лишь раннинбеку Барри Сандерсу.

Доналд выиграл Супербоул в составе «Рэмс» по итогам сезона-2021.

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