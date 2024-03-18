«Миннесота» и «Хьюстон» обменялись драфт-пиками. «Вайкингс» будут дважды выбирать в первом раунде
Клубы НФЛ «Миннесота Вайкингс» и «Хьюстон Тексанс» обменялись правами на выбор на предстоящем драфте.
Клубы НФЛ «Миннесота Вайкингс» и «Хьюстон Тексанс» обменялись правами на выбор на предстоящем драфте.
«Миннесота» получила выборы в первом раунде (№ 23) и седьмом раунде (№ 232), а взамен отдала выбор во втором раунде ближайшего драфта (№ 42) и выбор во втором раунде драфта-2025, а также выбор в шестом раунде драфта (№ 188).
Таким образом, у «Вайкингс» теперь два выбора в первом раунде — № 11 и № 23. В американской прессе предполагают, что клуб может подняться вверх на драфте, чтобы выбрать молодого квотербека.
Ранее стартовый квотербек «Миннесоты» Кирк Казинс перешел в «Атланта Фэлконс» на правах свободного агента.
«Хьюстон» впервые на драфте-2024 будет выбирать только в конце второго раунда.
Драфт НФЛ пройдет
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