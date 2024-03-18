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10:52 (мск), источник: Sports

«Чикаго» обменял квотербека Джастина Филдса в «Питтсбург»

Квотербек «Чикаго Беарс» Джастин Филдс был обменян в «Питтсбург Стилерс» за условное право выбора в 4-м раунде драфта-2025.

Источник: AP 2023

Если Филдс в сезоне-2024 сыграет за «Стилерс» 51% от всех розыгрышей в нападении, то «Чикаго» получит выбор в 4-м раунде. Если условие не будет соблюдено, то выбор в 6-м раунде.

Филдс был выбран в первом раунде драфта-2021 и за три года провел в стартовом составе «Беарс» 38 матчей, из которых выиграл 10.

Итоговая статистика квотербека в своей первой профессиональной команде: 60.3% точных передач, 6674 пасовых ярда, 40 тачдаунов, 30 перехватов, 11 потерянных фамблов, 135 сэков, пасовый рейтинг 82.3.

Как сообщают СМИ, перед открытием рынка свободных агентов «Беарс» рассчитывали получить за Филдса минимум выбор во втором раунде драфта.

«Чикаго» обладает первым общим выбором на предстоящем драфте и по прогнозам выберет квотербека университета Южной Калифорнии Кейлеба Уильямса.

«Стилерс» ранее подписали годичный контракт с квотербеком Расселлом Уилсоном по минимально возможной стоимости. В нынешних условиях «Питтсбург» потратит на двух квотербеков $4.5 млн в сезоне-2024.

Ранее в это межсезонье сменили клубы и другие квотербеки, игравшие в стартовом составе в прошлом сезоне: Мак Джонс (из «Нью-Ингленда» в «Джексонвилл»), Дезмонд Риддер (из «Атланты» в «Аризону»), Кенни Пикетт (из «Питтсбурга» в «Филадельфию») и Сэм Хауэлл (из «Вашингтона» в «Сиэтл»).

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