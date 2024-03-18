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10:51 (мск), источник: Sports

Кинан Аллен — об обмене в «Чикаго»: Я хотел завершить карьеру в «Чарджерс», но всякое случается

Ресивер Кинан Аллен, обменянный на днях из «Лос-Анджелес Чарджерс» в «Чикаго Беарс», поделился своими впечатлениями.

Источник: AP 2023

«Я предвкушаю новые возможности. Я попал в организацию с богатыми традициями. Разумеется, хотел завершить карьеру в “Чарджерс”, но всякое случается, надо идти вперед», — сказал Аллен.

Аллен был выбран «Чарджерс» в 3-м раунде драфта-2013 и за 11 лет в составе клуба 6 раз попадал в Матч звезд, включая прошлый сезон.

«Чарджерс» из-за проблем с финансами под потолком зарплат были вынуждены изменить условия контрактов защитников Джоуи Босы и Калила Мака, а также отчислить ресивера Майка Уильямса. Аллен отметил, что не собирался идти на снижение зарплаты.

«Я не испытывал каких-либо эмоций по этому поводу, просто знал, что не пойду на это. Я только что провел свой лучший сезон, поэтому [реструктуризации контракта] не бывать», — добавил ресивер.

«Беарс» в это межсезонье также подписали раннинбека Диандре Свифта. Клуб обладает правом первого выбора на предстоящем драфте. По мнению большинства экспертов, «Чикаго» выберет квотербека университета Южной Калифорнии Кейлеба Уильямса.

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