Кинан Аллен — об обмене в «Чикаго»: Я хотел завершить карьеру в «Чарджерс», но всякое случается

«Я предвкушаю новые возможности. Я попал в организацию с богатыми традициями. Разумеется, хотел завершить карьеру в “Чарджерс”, но всякое случается, надо идти вперед», — сказал Аллен.

Аллен был выбран «Чарджерс» в 3-м раунде драфта-2013 и за 11 лет в составе клуба 6 раз попадал в Матч звезд, включая прошлый сезон.

«Чарджерс» из-за проблем с финансами под потолком зарплат были вынуждены изменить условия контрактов защитников Джоуи Босы и Калила Мака, а также отчислить ресивера Майка Уильямса. Аллен отметил, что не собирался идти на снижение зарплаты.

«Я не испытывал каких-либо эмоций по этому поводу, просто знал, что не пойду на это. Я только что провел свой лучший сезон, поэтому [реструктуризации контракта] не бывать», — добавил ресивер.