«Кливленд» подписал контракт с Тайлером Хантли. Это уже четвертый квотербек в составе команды
«Кливленд Браунс» согласовали годичный контракт с квотербеком Тайлером Хантли на минимально допустимую зарплату в $1.2 млн.
«Кливленд Браунс» согласовали годичный контракт с квотербеком Тайлером Хантли на минимально допустимую зарплату в $1.2 млн.
Хантли стал четвертым разыгрывающим в составе команды после игрока стартового состава Дешона Уотсона и его дублеров Джеймиса Уинстона и Дориэна Томпсон-Робинсона.
По ходу прошлого сезона, после травмы Уотсона, «Кливленду» пришлось задействовать еще три квотербека. Помимо Дориэна Томпсон-Робинсона это были Пи Джей Уокер и Джо Флакко.
Хантли последние три сезона был дублером Ламара Джексона в «Балтимор Рейвенс». Он провел 10 матчей в стартовом составе и выиграл 3 из них.
По итогам сезона-2022 Хантли включили в Матч звезд, хотя он набрал всего 2 пасовых тачдауна.