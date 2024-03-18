«Кливленд» подписал контракт с Тайлером Хантли. Это уже четвертый квотербек в составе команды

Хантли стал четвертым разыгрывающим в составе команды после игрока стартового состава Дешона Уотсона и его дублеров Джеймиса Уинстона и Дориэна Томпсон-Робинсона.

По ходу прошлого сезона, после травмы Уотсона, «Кливленду» пришлось задействовать еще три квотербека. Помимо Дориэна Томпсон-Робинсона это были Пи Джей Уокер и Джо Флакко.

Хантли последние три сезона был дублером Ламара Джексона в «Балтимор Рейвенс». Он провел 10 матчей в стартовом составе и выиграл 3 из них.