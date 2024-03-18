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12:16 (мск), источник: Sports

«Кливленд» подписал контракт с Тайлером Хантли. Это уже четвертый квотербек в составе команды

«Кливленд Браунс» согласовали годичный контракт с квотербеком Тайлером Хантли на минимально допустимую зарплату в $1.2 млн.

Источник: AP 2023

Хантли стал четвертым разыгрывающим в составе команды после игрока стартового состава Дешона Уотсона и его дублеров Джеймиса Уинстона и Дориэна Томпсон-Робинсона.

По ходу прошлого сезона, после травмы Уотсона, «Кливленду» пришлось задействовать еще три квотербека. Помимо Дориэна Томпсон-Робинсона это были Пи Джей Уокер и Джо Флакко.

Хантли последние три сезона был дублером Ламара Джексона в «Балтимор Рейвенс». Он провел 10 матчей в стартовом составе и выиграл 3 из них.

По итогам сезона-2022 Хантли включили в Матч звезд, хотя он набрал всего 2 пасовых тачдауна.

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